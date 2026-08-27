Peter Magyar ia din nou peste picior România pentru eșecul de pe Dunăre și anunță victoria Ungariei: ”Paks, la capacitate maximă”

Peter Magyar a desfăsurat o întreagă campanie de imagine în timpul crizei de pe Dunăre. Foto: Profimedia Images

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a ironizat, joi, din nou, România, pentru incapacitatea de a reporni Centrala de la Cernavodă. Magyar a an unțat. într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că Ungaria a reușit să facă centrala de la Paks să funcționeze ”la capacitate maximă”, în timp ce în România, la Cernavodă, centrala ”este oprită de două săptămâni”

”Paks, la capacitate maximă! Am primit vești bune în cea de-a 12-a oră a ședinței de guvern. Centrala Nucleară de la Paks a ajuns acum la puterea maximă. Toate cele patru reactoare și toate cele 8 turbine funcționează impecabil. Le mulțumesc tuturor specialiștilor din domeniul energetic și al gospodăririi apelor pentru munca intensă depusă în ultimele săptămâni! Și construcția pragului de fund de la Paks avansează mai repede decât era planificat. Între timp, centrala nucleară din România, dată anterior drept exemplu de către „experții” autoproclamați, este oprită de două săptămâni…”, a scris Peter Magyar.

Nu este prima dată când premierul Ungariei ia peste picior modul în care România a gestionat criza de pe Dunăre. Săptămâna trecută a postat mai multe mesaje ironice la adresa Bucureștiului, făcând comparație între felul în care autoritățile române gestionează situația, și felul în care o face el.

Centrala nucleară de la Paks este situată pe malul Dunării, la 100 km sud de Budapesta. Centrala asigură circa 40%-50% din energia electrică a țării, comparativ cu cele 20%, în condiții normale de funcționare, furnizate României de reactoarele de la Cernavodă. Reactoarele de la Paks sunt model sovietic (VVER) și se bazează parțial pe apa Dunării pentru sistemul de răcire. Reactoarele de la Cernavodă sunt model canadian (CANDU).