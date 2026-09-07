Un bărbat a găsit o casă de 1.500.000 de dolari pe un teren pe care l-a cumpărat cu ani în urmă, în orășelul în care s-a născut

3 minute de citit Publicat la 12:11 07 Sep 2026 Modificat la 12:12 07 Sep 2026

Daniel Kenigsberg a găsit o casă de 1,5 milioane de dolari pe terenul pe care îl cumpărase cu ani în urmă FOTO: Bored Panda

Un medic din Connecticut, SUA, a avut parte de o surpriză uluitoare când a aflat că pe terenul lui se construia un conac de lux. Proprietatea fusese vândută fără știrea lui, iar în spatele tranzacției s-ar fi aflat un escroc care i-a folosit identitatea și documente falsificate.

În mai 2023, un prieten al doctorului Daniel Kenigsberg trecea printr-un cartier din Fairfield, Connecticut, când a observat ceva neobișnuit: pe un teren despre care știa că îi aparține medicului se ridica o casă impunătoare.

Problema era că medicul Kenigsberg nu vânduse niciodată terenul.

În vârstă de 70 de ani, medicul endocrinolog cumpărase proprietatea de la 51 Sky Top Terrace în 1991. Din 2011, după moartea fratelui său, devenise unicul proprietar al terenului.

Pentru Kenigsberg, locul avea și o valoare sentimentală. Terenul se afla lângă casa în care copilărise tatăl său, cumpărată de acesta în 1953 pentru doar 5.000 de dolari. Familia deținea proprietăți în zonă de mai multe generații, potrivit Bored Panda.

Deși se mutase între timp pe Long Island și își făcuse acolo o carieră medicală, Kenigsberg nu renunțase complet la ideea de a reveni într-o zi în Fairfield.

„Cu siguranță, dacă unul dintre copiii mei ar fi vrut să locuiască în Fairfield, Connecticut, m-aș fi bucurat foarte mult”, spune medicul.

Conacul se ridica pe terenul lui

Când prietenul lui i-a spus că pe proprietate se construiește o casă cu patru dormitoare, Kenigsberg a crezut inițial că trebuie să fie o confuzie.

S-a dus însă personal la fața locului.

Acolo a avut parte de un adevărat șoc. Copacii de pe teren fuseseră deja îndepărtați, iar construcția casei era aproape finalizată.

Locuința urma să valoreze aproximativ 1,45 milioane de dolari.

Documentele aveau să dezvăluie ulterior că terenul fusese vândut în octombrie 2022 către dezvoltatorul 51 Sky Top Partners LLC, pentru 350.000 de dolari. Compania considera că încheiase o tranzacție imobiliară legitimă și începuse să construiască o casă de lux.

Numai că adevăratul proprietar nu semnase niciun act.

Un pașaport fals și o procură contrafăcută

Anchetatorii au descoperit că, în spatele tranzacției, s-ar fi aflat o persoană din Johannesburg, Africa de Sud, care pretindea că este Daniel Kenigsberg.

Escrocul ar fi obținut informații despre identitatea medicului și despre proprietatea acestuia, după care ar fi creat un pașaport fals și o procură contrafăcută.

Documentele ar fi trebuit să demonstreze că persoana respectivă era Kenigsberg și că avea dreptul să vândă terenul.

Paradoxal, falsurile nu erau nici măcar foarte bine realizate.

Pașaportul conținea, potrivit anchetatorilor, o dată de naștere greșită, o adresă incorectă, iar fotografia nu semăna cu adevăratul proprietar.

Cu toate acestea, tranzacția a fost finalizată.

„Este foarte ușor să afli cine deține un teren”

Avocatul specializat în protecția consumatorilor Kevin Kneupper a explicat ulterior cât de simplu poate fi pus la cale un astfel de mecanism.

În multe zone, informațiile privind proprietarii terenurilor sunt disponibile online. Un infractor poate identifica astfel deținătorul unei proprietăți și poate încerca ulterior să îi folosească identitatea.

„Este foarte ușor să afli cine deține un teren”, a explicat Kneupper.

În cazul lui Kenigsberg exista însă o contradicție evidentă: persoana din documente pretindea că se afla în Johannesburg, deși medicul nu locuise niciodată acolo și nici nu se afla în Africa de Sud în momentul în care ar fi avut loc tranzacția.

A ajuns în instanță

Când a aflat ce se întâmplase, Kenigsberg a decis să conteste vânzarea.

El a intentat un proces prin care a cerut anularea transferului de proprietate și îndepărtarea construcției de pe teren. Compania 51 Sky Top Partners LLC a fost dată în judecată în baza a nouă capete de acuzare, iar în proces a fost implicat și avocatul care se ocupase de tranzacție.

Între timp, lucrările la casă au fost oprite.

Cazul a atras atenția și autorităților. Poliția a investigat inițial situația, după care ancheta a fost preluată de FBI. Potrivit informațiilor disponibile, cazul a rămas deschis.

Avocatul lui Kenigsberg a susținut, de asemenea, că asemenea fraude nu ar fi neapărat neobișnuite în Africa de Sud.

Un acord confidențial după aproape un an de dispute

După aproape un an de dispute juridice, în aprilie 2024, Kenigsberg și celelalte părți au ajuns la o înțelegere privată.

Detaliile acordului nu au fost făcute publice. Surse citate în relatarea cazului au afirmat însă că medicul a primit o sumă de bani în urma înțelegerii.

Între timp, casa construită pe terenul său a fost finalizată și, ulterior, vândută pentru aproximativ 1,45 milioane de dolari.