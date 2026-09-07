O familie de miliardari britanici e „în război” cu Ucraina. Guvernul de la Kiev vrea să confiște cea mai mare companie de apă din țară

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O miliardară britanică de origine georgiană și familia ei se luptă cu îndârjire cu autoritățile ucrainene, într-un scandal pe tema unei companii de apă pe care femeia o dețină în parteneriat cu un oligarh rus, relatează The Guardian. Guvernul ucrainean încearcă să confiște compania. Mărul discordiei este participația de 34% la producătorul celor mai mari mărci de apă îmbuteliată din Ucraina (IDS Ukraine), deținută de familia Patarkatsișvili. Din familie face parte și Liana Patarkatsișvili, producătoare de spectacole imersive în Marea Britanie.

Participațiile din cadrul IDS Ukraine au fost înghețate de autoritățile ucrainene în 2022 din cauza pachetului de 49% deținut de investitori ruși, printre care Mihail Fridman, fondatorul conglomeratului rus Alfa Group. Acesta se află sub sancțiuni occidentale pentru sprijinul acordat regimului lui Vladimir Putin.

Agenția ucraineană pentru Recuperarea și Administrarea Activelor (ARMA) a primit sarcina de a desemna un administrator independent care să preia conducerea companiei, printre ceilalți acționari minoritari numărându-se și guvernul Georgiei.

Șefa agenției ucrainene, Iaroslava Maksimenko, a declarat că ARMA s-a lovit în repetate rânduri de obstacole juridice și birocratice, provocate parțial de opoziția acționarilor față de pierderea controlului asupra activelor.

Agenția susține și că a fost ținta unui atac cibernetic în timpul uneia dintre încercările de a găsi un administrator independent pentru companie, deși nu există dovezi privind autorii atacului, iar familia Patarkatsișvili nu este suspectată.

Maksimenko a susținut, însă, că New World Value Fund Limited, compania prin care familia Patarkatsișvili deține participația la IDS Ukraine, a formulat acuzații nefondate privind presupuse acțiuni ilegale ale oficialilor ARMA, pe care ea le-a calificat drept „dezinformare”.

Oficiul Național Anticorupție al Ucrainei continuă să investigheze acuzațiile privind presupusele fapte ilegale.

Maksimenko a spus că agenția sa are îngrijorări privind un posibil risc de spălare de bani și de scoatere a valorii din IDS Ukraine dacă societatea rămâne sub actuala conducere, deși până în prezent nu există nicio constatare oficială privind asemenea infracțiuni.

Familia Patarkatsișvili

Badri Patarkatsișvili s-a refugiat în Marea Britanie în 2007, dar a murit în 2008, la vârsta de 52 de ani, în urma unui atac de cord. Averea sa era estimată la șase miliarde de lire sterline.

Iya Patarkatsișvili și soțul ei au ajuns anul trecut în atenția presei după ce au obținut rambursarea banilor plătiți pentru un conac de 32 de milioane de lire sterline din Londra despre care s-a constatat că era infestat cu molii.

Vara trecută, Liana Patarkatsișvili a pus în scenă, prin compania sa de producție Sage & Jester, o amplă producție teatrală imersivă intitulată Storehouse, despre „dezinformare”, cu actorii Toby Jones și Meera Syal.

„Pe întreaga durată a activității sale, grupul de companii IDS Ukraine a funcționat și continuă să funcționeze în conformitate cu legislația ucraineană, inclusiv cu normele fiscale și financiare. Nicio autoritate competentă a statului ucrainean, inclusiv serviciul fiscal de stat, nu a constatat cazuri de spălare de bani, retragere ilegală de fonduri sau orice altă activitate financiară de acest tip din partea IDS Ukraine.

Nu avem cunoștință despre existența unor anchete sau a altor verificări în curs ale autorităților ucrainene privind activitatea IDS Ukraine în legătură cu asemenea acuzații.

IDS Ukraine nu și-a întrerupt activitatea nici măcar pentru o singură zi de la începutul invaziei rusești. Grupul a continuat producția și a furnizat apă potabilă consumatorilor ucraineni chiar și în timpul atacurilor continue cu rachete și drone”, a declarat un purtător de cuvânt al firmei.

„Cunoaștem declarațiile Agenției pentru Recuperarea și Administrarea Activelor, care sugerează, fără să afirme direct, că un atac cibernetic ar avea cumva legătură cu grupul IDS Ukraine. Această informație este însă pur și simplu falsă și, în realitate, complet irelevantă”.

Separat, la Înalta Curte Anticorupție din Ucraina se desfășoară procese în care acționarii contestă încercările de naționalizare parțială sau totală a IDS Ukraine, companie considerată de unii oficiali un activ strategic important pe timp de război.

Un purtător de cuvânt al familiei Patarkatsișvili a declarat că aceasta a susținut ferm Ucraina încă de la începutul invaziei rusești și a adăugat că familia este vizată în mod nedrept și va apela, dacă va fi necesar, la instanțele internaționale.

„Familia Patarkatsișvili consideră cu tărie că un activ nu ar trebui confiscat de la acționari care nu se află sub sancțiuni și împotriva cărora nu există acuzații sau suspiciuni și își apără această poziție prin toate procedurile relevante în fața instanțelor și autorităților ucrainene.

„Dacă familia Patarkatsișvili nu va putea obține dreptate în instanțele ucrainene, iar activul va fi în cele din urmă confiscat prin procedura ARMA, nu va avea, desigur, altă opțiune decât să apeleze la instanțele internaționale, așa cum a făcut în mod constant și în trecut”.

Participația familiei la IDS Ukraine a fost moștenită în 2008 de Liana, sora sa Iya și mama lor, Inna, după moartea lui Badri Patarkatsișvili, un om de afaceri care și-a făcut averea în perioada destrămării Uniunii Sovietice.