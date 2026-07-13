Rezultate finale Bac 2026. Ce urmează pentru candidații care au promovat și pentru cei respinși

Rezultate finale Bac 2026 FOTO: Agerpres

Examenul național de Bacalaureat 2026 a ajuns în etapa decisivă. După publicarea rezultatelor inițiale pe 7 iulie, mii de absolvenți au aflat cu o zi mai devreme decât era stabilit prin calendar rezultatele finale Bac 2026. Acestea clarifică situația candidaților și vor deschide drumul spre facultate sau spre sesiunea de toamnă.

Rezultatele finale la Bac 2026 au fost publicate duminică, cu o zi mai devreme

Rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat 2026 au fost publicate duminică, 12 iulie, în jurul orei 17:00, cu o zi mai devreme decât prevedea calendarul oficial.

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Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 se publică pe 13 iulie

Conform calendarului oficial al Ministerului Educației, rezultatele finale la Bacalaureat 2026 vor fi afișate luni, 13 iulie 2026. Acestea includ soluționarea contestațiilor depuse după afișarea notelor inițiale. Elevii vor putea consulta notele pe site-ul oficial bacalaureat.edu.ro și la unitățile de învățământ.

Pentru candidații care au obținut media minimă de 6 și au minimum nota 5 la fiecare probă, promovarea deschide multiple oportunități. Cei cu medii mari au șanse excelente la facultățile de top. După 13 iulie începe perioada de înscriere și admiterea în învățământul superior.

Când se pot înscrie elevii la sesiunea de toamnă

Cei care nu au reușit să promoveze în prima sesiune de la Bac 2026 au o a doua șansă. Înscrierile la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 se desfășoară în perioada 14 – 21 iulie 2026. Această sesiune (iulie-august) este dedicată atât candidaților respinși, cât și celor cu corigențe promovate între timp.

Calendarul sesiunii a doua include probe de competențe în primele zile ale lunii august, urmate de probele scrise. Rezultatele finale pentru această sesiune se afișează pe 24 august 2026.

Ce pot face absolvenții care nu au promovat Bacul

Candidații care nu au promovat prima sesiune la Bac 2026 se pot înscrie la a doua sesiune. Dar pentru că șansele să mai ajungă la o facultate de top anul acesta sunt nule, pot lua în calcul înscrierea la o școală postliceală, de unde pot intra în câmpul muncii după absolvire.

Candidații care promovează examenele din toamnă se mai pot înscrie la facultate în cea de-a doua sesiune de admitere.

De asemenea, cei care au picat Bacul se pot angaja.

Rezultatele finale Bac 2026 pe 13 iulie marchează un moment de cotitură pentru absolvenții de liceu, care le va defini parcursul academic sau profesional.