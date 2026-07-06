Rezultate Bac 2026. Când se afișează primele note și cum se depun contestații

1 minut de citit Publicat la 08:00 06 Iul 2026 Modificat la 08:13 06 Iul 2026

Rezultate Bac 2026 FOTO: Agerpres

Primele rezultate la Bac 2026 vor fi publicate pe data de 7 iulie, potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației. Candidații, însă, se așteaptă ca notele să fie afișate mai devreme, așa cum s-a întâmplat cu rezultatele la Evaluarea Națională 2026, care au fost anunțate cu o zi mai devreme.

După afișarea notelor, absolvenții de liceu vor avea posibilitatea să își consulte lucrările și să depună contestații, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 13 iulie.

Rezultatele pe județe vor putea fi consultate în lista de mai jos, imediat după publicare.

Rezultate la Bacalaureat 2026, pe județe

Rezultate Bac 2026 București

Rezultate Bac 2026 Alba

Rezultate Bac 2026 Arad

Rezultate Bac 2026 Argeș

Rezultate Bac 2026 Bacău

Rezultate Bac 2026 Bihor

Rezultate Bac 2026 Bistrița-Năsăud

Rezultate Bac 2026 Botoșani

Rezultate Bac 2026 Brăila

Rezultate Bac 2026 Brașov

Rezultate Bac 2026 Buzău

Rezultate Bac 2026 Călărași

Rezultate Bac 2026 Caraș-Severin

Rezultate Bac 2026 Cluj

Rezultate Bac 2026 Constanța

Rezultate Bac 2026 Covasna

Rezultate Bac 2026 Dâmbovița

Rezultate Bac 2026 Dolj

Rezultate Bac 2026 Galați

Rezultate Bac 2026 Giurgiu

Rezultate Bac 2026 Gorj

Rezultate Bac 2026 Harghita

Rezultate Bac 2026 Hunedoara

Rezultate Bac 2026 Ialomița

Rezultate Bac 2026 Iași

Rezultate Bac 2026 Ilfov

Rezultate Bac 2026 Maramureș

Rezultate Bac 2026 Mehedinți

Rezultate Bac 2026 Mureș

Rezultate Bac 2026 Neamț

Rezultate Bac 2026 Olt

Rezultate Bac 2026 Prahova

Rezultate Bac 2026 Sălaj

Rezultate Bac 2026 Satu Mare

Rezultate Bac 2026 Sibiu

Rezultate Bac 2026 Suceava

Rezultate Bac 2026 Teleorman

Rezultate Bac 2026 Timiș

Rezultate Bac 2026 Tulcea

Rezultate Bac 2026 Vâlcea

Rezultate Bac 2026 Vaslui

Rezultate Bac 2026 Vrancea

Când pot fi depuse contestațiile la Bac 2026

Imediat după anunțarea rezultatelor inițiale de la Bac 2026, începe etapa în care candidații își pot consulta lucrările și pot depune contestații, în cazul în care consideră că lucrările lor nu au fost notate corect.

Astfel, pe 7 iulie 2026, între orele 14:00 și 18:00, și în zilele de 8 și 9 iulie, candidații își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații.

Solicitările pot fi depuse direct la centrul de examen sau prin modalitățile comunicate de inspectoratele școlare. În cazul candidaților minori, cererea trebuie semnată atât de absolvent, cât și de părinte sau de reprezentantul legal, conform prevederilor în vigoare.

Lucrările contestate sunt evaluate de alți profesori decât cei care au realizat corectarea inițială, iar nota stabilită în urma acestei proceduri devine definitivă.

Când se afișează rezultatele finale la Bac 2026

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe data 13 iulie, iar notele afișate atunci rămân definitive.

După afișarea rezultatelor finale de la Bac 2026, absolvenții se pot înscrie la instituțiile de învățământ superior sau își pot urma parcursul profesional dorit.