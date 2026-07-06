Reguli pentru vizualizarea lucrărilor la Bac 2026. Cine poate intra în sală împreună cu elevul

Reguli pentru vizualizarea lucrărilor la Bac 2026 FOTO: Getty Images

După afișarea rezultatelor inițiale la Bac 2026, mulți candidați aleg să își vadă încă o dată lucrările pentru a decide dacă depun sau nu contestații. Reguli pentru vizualizarea lucrărilor la Bac 2026 sunt stabilite strict de Ministerul Educației, cu scopul de a asigura transparență și echitate.

Cine poate solicita vizualizarea lucrării de la Bac 2026

Orice candidat înscris la sesiunea de Bacalaureat 2026 poate solicita vizualizarea propriilor lucrări scrise după afișarea rezultatelor inițiale. Cererile se depun pe 7 iulie, între orele 14:00 și 17:00. În aceeași zi, între orele 17:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații.

Procesul continuă pe 8 și 9 iulie, în intervalul 09:00-17:00, când lucrările vor putea fi consultate conform programului afișat de fiecare centru de examen, conform procedurii ministerului Educației.

Solicitarea se face prin completarea unei cereri-tip (disponibilă la centrele de examen sau pe site-urile inspectoratelor școlare). Candidatul completează datele personale, probele la care dorește vizualizarea și semnează cererea. Pentru candidații minori, cererea poate fi depusă și de părintele sau reprezentantul legal.

Cine poate vedea lucrarea

Candidatul este cel care poate vizualiza lucrarea. Fiecare elev își vede lucrarea individual, în prezența unei persoane desemnate de președintele comisiei de bacalaureat 2026.

Pentru candidații minori, regulile prevăd însoțirea obligatorie de către un părinte sau reprezentant legal. Acesta poate intra în sală împreună cu elevul pentru a asista la proces. Majorii pot solicita vizualizarea singuri, fără însoțitor.

Persoanele care asistă (părinți sau reprezentanți) nu au voie să ofere explicații privind evaluarea lucrării și trebuie să respecte aceleași reguli ca și candidatul. Scopul este de a preveni orice influență asupra procesului.

Ce este interzis

Sala în care se face vizualizarea este supusă unor reguli stricte pentru a menține corectitudinea examenului:

Este interzisă fotografierea, filmarea sau copierea lucrării (inclusiv prin orice mijloace electronice).

Candidații și însoțitorii nu pot introduce telefoane mobile, dispozitive de înregistrare audio/video sau alte echipamente similare în sală.

Persoanele desemnate de comisie nu oferă explicații, comentarii sau aprecieri asupra modului de notare.

Nu se permit discuții care ar putea influența decizia de contestare sau perturba ordinea.

Orice încălcare a regulilor poate duce la anularea vizualizării sau chiar sancțiuni.

Aceste măsuri asigură un proces echitabil și protejează confidențialitatea evaluării.

Absolvenții au două zile în care își pot vedea lucrările

Procesul de vizualizare nu se limitează la o singură zi. După depunerea cererilor pe 7 iulie (intervalul 14:00-17:00), vizualizarea propriu-zisă începe în aceeași zi (17:00-18:00) și continuă pe 8 și 9 iulie 2026, în intervalul 09:00-17:00, conform programului afișat de fiecare centru de examen.

Elevii au astfel suficient timp să analizeze lucrările cu atenție înainte de a decide dacă sunt mulțumiți de note ori dacă depun contestații. După vizualizare, dacă se optează pentru contestație, se completează o declarație prin care candidatul ia la cunoștință că nota poate să crească sau să scadă.

Respectarea regulilor pentru vizualizarea lucrărilor la Bac 2026 garantează un proces corect și transparent care îi permite candidatului să decidă dacă depune sau nu contestație.