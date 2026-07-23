Schimbări în anul școlar 2026 - 2027: Ora de GIS, admitere reinventată și dezbateri aprinse despre Religie

Schimbări în anul școlar 2026 - 2027 FOTO: Getty Images

Anul școlar 2026-2027 vine cu schimbări importante pentru elevii și profesori din România. Cu un calendar oficial care prevede începerea cursurilor pe 7 septembrie 2026 și încheierea lor pe 18 iunie 2027 pentru majoritatea claselor (36 de săptămâni de cursuri), Ministerul Educației implementează modificări prevăzute în Legea învățământului preuniversitar. Acestea vizează diversificarea ofertei educaționale, adaptarea admiterii la liceu și clarificări privind evaluarea. Schimbări vizează modernizerea sistemului și pregătirea elevilor pentru provocările actuale.

Iată o analiză detaliată a principalelor schimbări din anul școlar 2026 - 2027.

Cum se vor pune notele la Religie

Una dintre cele mai controversate teme ale anului școlar 2026-2027 o reprezintă evaluarea la disciplina Religie. În urma consultărilor publice pe standardele naționale de evaluare, au apărut dezbateri aprinse legate de formulări care menționau participarea la slujbe religioase, practici specifice cultelor sau valorificarea experiențelor personale.

Ministerul Educației a clarificat oficial că elevii nu vor fi notați în funcție de participarea la slujbe sau activități religioase extrașcolare. Standardele reprezintă repere pentru evaluarea competențelor prevăzute în programele școlare și nu impun obligații de acest tip. Documentele pot fi revizuite în urma feedback-ului primit, iar accentul rămâne pe cunoștințe, înțelegere și competențe dobândite la clasă, nu pe practici personale.

Examenul de admitere la liceu în 2027

O schimbare majoră privește admiterea la liceu începând din 2027. Elevii care intră în clasa a VIII-a în anul școlar 2026-2027 vor fi prima generație afectată direct. Conform Legii 198/2023, anumite unități de învățământ liceal (în special colegii naționale) vor putea organiza concursuri proprii de admitere pentru maximum 50% din locurile disponibile. Restul locurilor rămân alocate prin repartizarea computerizată bazată pe media de la Evaluarea Națională.

Examenul suplimentar este facultativ atât pentru licee, cât și pentru elevi. El se organizează după Evaluarea Națională și poate include probe specifice profilului sau specializării (maximum două probe). Subiectele sunt standardizate la nivel național de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Pot participa doar candidații cu minimum nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale.

Secretarul de stat Sorin Ion a subliniat că acest mecanism oferă o șansă în plus elevilor, reducând presiunea exclusivă pe cele două probe ale Evaluării Naționale. Un elev cu o zi mai puțin norocoasă la examenul național poate demonstra aptitudini specifice la proba suplimentară. Liceele câștigă autonomie în selectarea elevilor potriviți profilului (de exemplu, accent pe matematică pentru profil real).

Această reformă promovează meritul și adaptarea la nevoi individuale, dar ridică întrebări despre echitate și meditații suplimentare. Elevii și părinții trebuie să monitorizeze calendarele oficiale și ofertele liceelor încă din clasa a VIII-a.

Materii opționale în 2026 - 2027

O altă noutate o reprezintă extinderea ofertei de discipline opționale. Ministerul a aprobat două programe noi care intră în oferta națională și pot fi introduse de școli în 2026-2027:

„Ora de GIS” (pentru elevii de liceu). Elevii învață să utilizeze Sisteme Informatice Geografice, hărți digitale, analiză de date spațiale, proiecte despre mediu, transport și dezvoltare urbană. Accentul este practic și pe competențe digitale utile în cariere moderne

Elevii învață să utilizeze Sisteme Informatice Geografice, hărți digitale, analiză de date spațiale, proiecte despre mediu, transport și dezvoltare urbană. Accentul este practic și pe competențe digitale utile în cariere moderne „Economie circulară și consum responsabil” (clasa a VII-a). Promovează utilizarea eficientă a resurselor, reducerea risipei, reciclarea, modelul „10 R” și impactul consumului asupra mediului. Scopul este formarea unor cetățeni responsabili și conștienți de sustenabilitate.

Aceste materii nu sunt obligatorii. Școlile decid includerea lor în oferta proprie, în funcție de resurse și interes. Oferta națională include deja zeci de alte opționale (educație financiară, robotică, antreprenoriat etc.), oferind flexibilitate reală. Elevii pot alege în funcție de pasiuni, iar aceste noi discipline pregătesc pentru provocări actuale precum digitalizarea și sustenabilitatea.

Prin urmare, anul școlar 2026-2027 se apropie și vine cu câteva schimbări importante pentru elevi.