Elevii de liceu vor avea o nouă materie opţională. Ce este „Ora de GIS”

<1 minut de citit Publicat la 11:19 23 Iun 2026 Modificat la 11:22 23 Iun 2026

Elevii de liceu vor avea o nouă materie opţională / FOTO: Getty Images

Programa pentru opţionalul „Ora de GIS” a fost aprobată şi publicată în Monitorul Oficial, a anunţat, marţi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Disciplina se află la intersecţia dintre Geografie şi Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, însă deschide învăţarea şi către mediu, urbanism, transport, turism, protecţia patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală şi cetăţenie digitală.

Opţionalul se adresează elevilor de liceu, clasele a IX-a - a XII-a, filiera teoretică, profilurile real şi umanist, toate specializările.

Durata opţionalului este de o oră pe săptămână, pe durata unui an şcolar.

„'Ora de GIS' - opţionalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluţii este o disciplină pentru elevii care vor să înveţe practic, să lucreze cu tehnologia şi să înţeleagă mai bine spaţiul în care trăiesc", afirmă sursa citată.