Începe vacanța de vară 2026: Calendarul pe clase. Cât durează și care e prima zi de școală în septembrie

2 minute de citit Publicat la 12:15 16 Iun 2026 Modificat la 12:15 16 Iun 2026

Sală de clasă goală într-o școală primară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vacanța de vară 2026 începe pentru majoritatea elevilor din România sâmbătă, 20 iunie, după încheierea cursurilor din anul școlar 2025-2026. Potrivit structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, vacanța de vară va dura până pe 6 septembrie 2026, iar noul an școlar va începe luni, 7 septembrie 2026.

Perioada de vacanță este cea mai lungă din calendarul școlar și le oferă elevilor aproximativ 11 săptămâni de pauză înainte de revenirea în bănci.

19 iunie este ultima zi de școală

Conform structurii anului școlar 2025-2026, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri, 19 iunie 2026. Astfel, vacanța de vară 2026 începe oficial în ziua următoare, pe 20 iunie.

Există însă și excepții pentru clasele terminale:

elevii de clasa a XII-a zi și a XIII-a seral/frecvență redusă au încheiat cursurile pe 5 iunie 2026;

elevii de clasa a VIII-a au terminat școala pe 12 iunie 2026;

elevii din învățământul liceal tehnologic și profesional vor continua cursurile până pe 26 iunie 2026.

Anul școlar 2025-2026 a avut o durată de 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și a fost organizat, la fel ca în ultimii ani, pe module de învățare și vacanțe.

Când începe școala în septembrie 2026

După aproape trei luni de vacanță, elevii se vor întoarce la cursuri luni, 7 septembrie 2026, când va începe anul școlar 2026-2027.

Calendarul oficial pentru noul an școlar stabilește ca ultima zi a vacanței de vară să fie duminică, 6 septembrie 2026.

Pentru părinți și elevi, perioada verii reprezintă ocazia pentru concedii, tabere și activități recreative înainte de reluarea cursurilor în toamnă.

Ministerul Educației a precizat că structura anului școlar este stabilită prin ordin de ministru, iar datele privind începerea și încheierea cursurilor sunt valabile la nivel național.

Calendar Bacalaureat 2026

Pentru absolvenții de liceu, examenul de Bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada iunie-iulie, după următorul calendar oficial:

Probele de competențe

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale

Probele scrise

29 iunie 2026 – Limba și literatura română

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale

8-9 iulie 2026 – Contestații

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar Evaluarea Națională 2026

Elevii de clasa a VIII-a vor susține Evaluarea Națională la finalul lunii iunie, după următorul program:

8-12 iunie 2026 – Înscrierea la examen

12 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

24 iunie 2026 – Matematică

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă

2 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale

3-4 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

5-8 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

9 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale