Structura anului şcolar 2026 - 2027, publicată în Monitorul Oficial. Şcoala începe pe 7 septembrie

Structura anului şcolar 2026 - 2027, publicată în Monitorul Oficial. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ordinul de ministru privind structura anului școlar 2026 - 2027 a fost publicat luni în Monitorul Oficial. Conform documentului, anul școlar 2026 - 2027 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2026 - 2027 încep la data de 7 septembrie 2026, nozează Agerpres.

Prin excepție se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027;

c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și a claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 25 iunie 2027;

d) pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.

Anul școlar 2026 - 2027 se structurează pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

Intervale de cursuri:

- de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;

- de luni, 2 noiembrie 2026, până marți, 22 decembrie 2026;

- de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

- de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;

- de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;

Intervale de vacanță:

- de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;

- de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;

- o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 15 februarie - 7 martie 2027;

- de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marți, 4 mai 2027;

- de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

În ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul național 'Școala altfel' și Programul 'Săptămâna verde' se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.