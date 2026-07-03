Când se anunță rezultatele la Bac 2026 și unde se afișează notele

Când se anunță rezultatele la Bac 2026 FOTO: Agerpres

Absolvenții de liceu au trecut de toate probele bacalaureatului și abia de-acum încep emoțiile cele mari, pentru că așteaptă să fie anunțate rezultatele de la Bac 2026. Doar cei care promovează examenul se pot înscrie la o instituție de învățământ superior acreditată. În acest moment, marea întrebare este când se publică, de fapt, rezultatele la Bac 2026, având în vedere faptul că cele de la Evaluarea Națională au fost anunțate cu o zi mai devreme.

Când se anunță rezultatele la Bac 2026

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, probele scrise s-au desfășurat între 29 iunie și 3 iulie 2026.

Rezultatele inițiale se afișează marți, 7 iulie 2026, până la ora 12:00 . Acestea sunt notele înainte de contestații.

. Acestea sunt notele înainte de contestații. Contestațiile se pot depune în aceeași zi (7 iulie, între 14:00 și 18:00) și în zilele de 8 și 9 iulie . În aceste zile, candidații au dreptul să își vadă lucrările corectate.

. În aceste zile, candidații au dreptul să își vadă lucrările corectate. Rezultatele finale vor fi publicate luni, 13 iulie 2026. Acestea sunt definitive și iau în calcul eventualele contestații soluționate.

Aceste date sunt valabile pentru sesiunea principală de vară. Pentru sesiunea de toamnă (august), rezultatele inițiale se anunță pe 18 august, iar cele finale pe 24 august.

Unde se afișează notele la Bacalaureat 2026

Notele nu se publică nominal pentru a proteja datele personale. Fiecare candidat a primit un cod individual unic la prima probă, pe care îl folosește pentru a-și verifica rezultatele.

Rezultatele se verifică astfel:

La centrele de examen. Notele se afișează fizic pe panourile din școlile unde s-au susținut probele. Este varianta tradițională și cea mai rapidă pentru mulți absolvenți de liceu. Online, pe pe platforma dedicată a Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro. Prin inspectoratele școlare județene. Unele inspectorate publică liste anonimizate suplimentare.

Când pot fi depuse contestațiile la Bac 2026

Imediat după anunțarea rezultatelor inițiale de la Bac 2026, începe etapa în care candidații își pot consulta lucrările și pot depune contestații, în cazul în care consideră că lucrările lor nu au fost notate corect.

Astfel, pe 7 iulie 2026, între orele 14:00 și 18:00, și în zilele de 8 și 9 iulie, candidații își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații.

Solicitările pot fi depuse direct la centrul de examen sau prin modalitățile comunicate de inspectoratele școlare. În cazul candidaților minori, cererea trebuie semnată atât de absolvent, cât și de părinte sau de reprezentantul legal, conform prevederilor în vigoare.

Lucrările contestate sunt evaluate de alți profesori decât cei care au realizat corectarea inițială, iar nota stabilită în urma acestei proceduri devine rezultatul definitiv de la Bac 2026.