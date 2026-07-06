Contestații Bac 2026 și vizualizarea lucrărilor. Pașii pe care trebuie să îi urmeze elevii după afișarea notelor

Contestații Bac 2026 și vizualizarea lucrărilor FOTO: Agerpres

Contestațiile la Bac 2026 se depun după afișarea rezultatelor inițiale și pentru că intervalul în care candidații pot face acest lucru este limitat, este important să știe care sunt pașii, cum își pot vizualiza lucrarea și își pot verifica nota obținută și care este procedura de depunere a contestației.

Absolvenții care au susținut probele la Bac 2026, care consideră că notele primite nu au fost cele meritate, au posibilitatea să-și vizualizeze lucrările, după care pot depune sau nu contentație pentru proba de la Bac 2026.

Iată ce trebuie să știe despre aceste două etape:

Elevii își pot vedea lucrările pe 7, 8 și 9 iulie

Rezultatele inițiale la probele scrise de la Bac 2026 se afișează pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. Imediat după, începe perioada dedicată vizualizării lucrărilor.

Candidații care doresc să își consulte lucrările trebuie să depună o cerere de vizualizare exclusiv pe 7 iulie 2026, între orele 14:00 și 17:00, fie fizic la centrul de examen (unitatea de învățământ unde au susținut probele), fie online, pe adresa de e-mail comunicată de centru.

Vizualizarea propriu-zisă are loc astfel:

7 iulie 2026, între orele 17:00 și 18:00;

8 și 9 iulie 2026, între orele 09:00 și 17:00, conform programului afișat de fiecare centru de examen.

Este foarte important de reținut că aceste cereri de vizualizare se depun doar pe 7 iulie. Vizualizarea nu obligă la depunerea unei contestații, dar oferă ocazia de a analiza baremele, răspunsurile și eventuale erori de evaluare.

Cum se depune contestația la Bacalaureat

După vizualizare se poate depune contestație Bac 2026. Perioada oficială este 7-9 iulie 2026:

Pe 7 iulie: 17:00 – 18:00;

Pe 8 și 9 iulie: 09:00 – 17:00.

Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea lucrării. Astfel, dacă un candidat este sigur că lucrarea nu a fost corect notată, poate să depună oricum contestația.

Pașii pentru depunerea contestației

Completarea cererii-tip (disponibilă la centru sau pe site-urile inspectoratelor). Precizerea clară a probelor contestate și, eventual, a itemilor specifici. Semnarea declarației pe proprie răspundere prin care candidatul acceptă că nota finală poate să crească sau să scadă. Depunerea cererii fizic, la centrul de examen, sau online, pe adresa indicată, împreună cu copia după CI. Primirea confirmării de înregistrare.

Contestațiile se soluționează de comisii speciale, iar lucrările sunt anonimizate pentru o evaluare obiectivă. Nu există limită de probe contestate.

În ce situații nota poate fi modificată

Nota la contestație se modifică doar dacă diferența față de nota inițială este de minimum 0,50 puncte (în plus sau în minus). Comisia de contestații reevaluează întreaga lucrare conform baremelor oficiale.

Situații frecvente în care nota crește:

Erori de calcul la punctaj;

Răspunsuri corecte interpretate greșit de evaluatori inițiali;

Omiterea unor puncte parțiale valide.

Situații în care nota poate scădea:

Identificarea unor erori suplimentare la reverificare;

Aplicarea incorectă inițială a baremelor.

Întrucât nota finală după contestație este definitivă și nu mai poate fi contestată, decizia de a depune contestație trebuie luată responsabil. Statistic, un procent semnificativ de contestații duc la creșteri de note, dar riscul de scădere există.

Când apar rezultatele finale după contestații

Soluționarea contestațiilor are loc în perioada 9-10 iulie 2026. Rezultatele finale la Bac 2026 se afișează pe 13 iulie 2026. Acestea sunt notele definitive care contează pentru cei mai mulți candidați la admiterea la facultate.

Prin urmare, contestațiile la Bac 2026 se depun în zilele de 7, 8 și 9 iulie, într-un interval orar bine stabilit.