Rata de promovare la Bacalaureat 2026 este de 74.8%. Când își pot vedea candidații lucrările

1 minut de citit Publicat la 09:20 07 Iul 2026 Modificat la 09:22 07 Iul 2026

Contestații Bac 2026 și vizualizarea lucrărilor FOTO: Agerpres

Rezultatele înregistrate la probele scrise din cadrul sesiunii iunie - iulie a examenului național de bacalaureat 2026, înainte de contestații, au fost publicate marți, 7 iulie, pe pagina web dedicată și în centrele de examen, a comunicat Ministerul Educației. Datele înregistrate arată o rată cumulată de promovare (toate promoțiile) de 74.8% (74,3% în prima sesiune a anului trecut, înainte de contestații).

Au promovat, în total, 94.345 de candidați (90.263 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare) din numărul celor 126.169 de candidați prezenți.

Pentru promoția curentă, rata de reușită/promovare este de 79.7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 31.7%.

45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Cei mai mulți candidați (16.217 din toate promoțiile) au obținut medii situate în intervalul 9 - 9.49.

4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 de candidați au fost eliminați.

Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen:

Limba și literatura română: 454

Limba și literatura maternă: 34

Proba obligatorie a profilului: 3.548 (Matematică: 2.289; Istorie: 1.259);

Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.158 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la logică și argumentare).

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 7 iulie, în intervalul 14.00-18.00, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale (în același interval menționat anterior pentru depunerea contestațiilor), în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Aceste coduri au fost distribuite, pe bază de semnătură de primire, la prima probă pe care aceștia au susținut-o.

Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi afișate în data de 13 iulie 2026.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat):