Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 au fost publicate. Rata de succes a crescut cu 2,1% după contestații

Anul acesta, nu mai puțin de 5 județe s-au confruntat cu suspiciuni de fraudă la examenul maturității. Foto: Agerpres

Rezultatele finale la prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2026 au fost publicate, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării, scrie Agerpres.



Acestea sunt disponibile pe bacalaureat.edu.ro.

Potrivit Miniesterului, după soluţionarea contestaţiilor, rata de succes a crescut cu 2,1%, de la 74,8% la 76,9%, pe ansamblul tuturor promoţiilor.

Astfel, se înregistrează, în total, 97.020 de candidaţi promovaţi. Dintre aceştia, 92.502 candidaţi provin din promoţia curentă (rată de reuşită: 81,6%), iar 4.518 candidaţi provin din promoţiile anterioare (rată de reuşită: 35,1%). Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9 - 9,49 (16.704 - promoţii cumulate), iar 70 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10.

Numărul notelor de 10 au fost distribuite astfel: Limba şi literatura română - 499; Limba şi literatura maternă - 35; Proba obligatorie a profilului - 3.832 (Matematică: 2.455 + Istorie: 1.377); Proba la alegere a profilului şi a specializării - 3.312 (cele mai multe note de 10 au fost obţinute la disciplina Logică şi argumentare: 886).

Au fost declaraţi respinşi 29.084 de candidaţi, iar 69 de candidaţi au fost eliminaţi pentru tentative de fraudă.

Rata de succes sau promovare se calculează din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.

Numărul contestaţiilor înregistrate în sesiunea curentă a fost de 55.454, reprezentând 15,02% din numărul total de lucrări.

Din acest total, 21.901 contestaţii au vizat note la proba E.a), 489 de contestaţii la proba E.b), 16.943 de contestaţii la proba E.c) şi 16.121 de contestaţii la proba E.d).

A doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat din acest an se va desfăşura în perioada 3 - 24 august. Etapa de înscriere este programată în perioada 14 - 21 iulie.

Anul acesta, nu mai puțin de 5 județe s-au confruntat cu suspiciuni de fraudă la examenul maturității. Mai exact, ar fi fost elevi care ar fi primit subiectele înainte ca probele să aibă loc.

Mai mult, un caz mai puțin obișnuit a fost consemnat cu ocazia ultimei probe a examenului de Bacalaureat în județul Alba. Un candidat care a susținut examenul la o unitate școlară din Câmpeni a fost luat la ochi de supraveghetori sub suspiciunea de fraudă.

El nu a putut fi însă eliminat din sală nici după ce cadrele didactice au chemat un polițist să constate situația.

„La ultima probă (a examenului de Bacalaureat - n.r.), am înțeles că a fost un candidat care era suspectat că ascultă. A fost chemată și Poliția (...) și candidatul respectiv i-a spus polițistului care a venit: Domnule, nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat”, a declarat șeful Inspectoratului Școlar Județean Alba, Cornel Sandu.

Mai mult, 17 absolvenți de liceu au susținut proba obligatorie a profilului Istorie sau Matematică de la Bac 2026 pe 1 iulie, de la ora 13:00, pentru că nu au putut să ajungă la examenul de dimineață, de la ora 9:00, din cauza efectelor produse de furtună.

Atunci, Bucureștiul s-a aflat sub cod roșu de vreme severă, iar secretarul de stat Sorin Ion a anunțat înainte de începerea probei de miercuri că elevii care nu ajung la timp pot susține proba la ora 13:00, cu subiectul de rezervă.

Ba mai mult, proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) - proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată să aibă loc marți, 30 iunie, a fost amânată o zi, din cauza codului roșu de temperaturi extreme în aproape toată țara.