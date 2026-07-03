Bac 2026. Suspiciuni de fraudă în 5 județe, polițiștii fac 47 de percheziții. Elevii ar fi primit subiectele înainte de examen

Prima sesiune din acest an a Bacalaureatului a început luni. Foto: colaj Hepta/Getty Images

Zeci de percheziții au loc, vineri dimineață, în cinci județe, după ce procurorii din Alba au deschis un dosar care vizează suspiciuni de fraudă la Bacalaureat 2026. Mai exact, ar fi fost elevi care ar fi primit subiectele înainte ca probele să aibă loc.

La percheziții sunt vizate persoanele ce ar fi divulgat secrete de serviciu sau nepublice, adică subiectele examenelor.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni

privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau

nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Procurorii Parchetului, alături de polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Alba, fac la această oră percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza judeţelor Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, „fără calitate specială”.

Prima sesiune din acest an a Bacalaureatului a început luni. Elevii au susținut atunci prima probă scrisă la limba şi literatura română, miercuri au dat examenul la proba obligatorie a profilului, iar joi a avut loc proba la alegere a profilului.

Elevii din partea minorităţilor naţionale susțin vineri proba la Limba maternă de la Bac 2026, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidaţi. Din acest total, circa 116.000 de candidaţi provin din promoţia curentă şi aproximativ 15.000, din seriile anterioare.

Rezultatele vor fi comunicate marţi, 7 iulie (până la ora 12:00).