Subiectele la Română de la Bac 2026 se publică astăzi

Subiectele la Română de la Bac 2026 FOTO: Getty Images

Absolvenții de liceu susțin luni, 29 iunie, prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Vor primi subiectele la Română de la Bac 2026 la ora 9:00 și vor avea la dispoziție pentru rezolvare 3 ore, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Subiectele vor fi publicate pe pagina dedicată de pe edu.ro la ora 15:00, dar imediat ce ele vor fi disponibile se vor regăsi pe antena3.ro. De asemenea, baremul de corectare va fi anunțat de aceleași surse.

Prima probă scrisă de la Bac 2026 se desfășoară pe fondul unui val de căldură care a cuprins toată țara, ANM emitând pentru începutul acestei săptămâni coduri roșu și portocaliu de caniculă.

În perioada 8 - 17 iunie 2026, candidații au susținut probele de competențe care, deși nu sunt eliminatorii, sunt oblogatorii. Acestea evaluează abilități practice și nu se notează cu cifre, ci cu calificative (A, B, C, D).

Reguli în sala de examen la probele scrise de la Bac 2026

Toate probele scrise de la Bac 2026 încep la ora 09:00, dar accesul candidaților în sălile de examen se face doar până la ora 8:30. Cei care întârzie nu mai pot intra în sală și ratează proba, implicit examenul.

Membrii comisiei verifică identitatea candidaților, iar profesorii asistenți le comunică regulile pe care trebuie să le respecte pe parcursul probei. După distribuirea subiectelor, fiecare candidat are la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Candidații care termină mai devreme pot preda lucrarea înainte de expirarea celor trei ore și pot părăsi sala de examen, însă nu primesc subiectele la plecare. Acestea le sunt înmânate numai după expirarea timpului maxim alocat probei.

Ce obiecte sunt permise în sala de examen

În sala de examen, elevii folosesc pix sau stilou cu pastă ori cerneală albastră, iar la disciplinele la care este permis pot utiliza și instrumentele de lucru prevăzute în metodologie, cum ar fi creionul negru pentru realizarea desenelor sau a schemelor. Hârtia tipizată pentru lucrare și ciornele sunt distribuite de comisia de examen și poartă ștampila centrului de examen.

Obiecte interzise în sală

Ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete (acestea se lasă obligatoriu în sala de depozitare special amenajată),

Telefoane mobile, căști, dispozitive electronice, ceasuri inteligente sau orice alte mijloace de comunicare,

Materiale auxiliare: manuale, culegeri, notițe, fițuici, dicționare, ciorne sau orice însemnări care ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor.

Comunicarea între candidați sau cu exteriorul este strict interzisă. Orice tentativă de copiere duce la eliminarea din examen și la interzicerea participării la sesiunile următoare.

Nota minimă pentru a promova fiecare probă de la Bac

Pentru a obține diploma de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții stricte, atât la probele de competențe, cât și la cele scrise.

Probe de competențe: Acestea includ evaluarea competențelor lingvistice (română și limbă modernă) și competențe digitale. Participarea este obligatorie, iar rezultatele se exprimă prin niveluri de competență (nu note). Refuzul sau absența duce la eliminarea din examen.

Probe scrise (cele trei probe principale):

Limba și literatura română (proba E.a) – notă minimă 5.

Proba obligatorie a profilului (E.c – Matematică pentru real, Istorie pentru uman etc.) – notă minimă 5.

Proba la alegere (E.d, din lista disciplinelor aprobate) – notă minimă 5.

Pe lângă nota minimă de 5 la fiecare probă scrisă, media aritmetică a celor trei note trebuie să fie de cel puțin 6 (calculată cu două zecimale, fără rotunjire). Dacă o singură probă este notată cu mai puțin de 5, candidatul este respins, indiferent de medie.

Aceste cerințe asigură un standard minim de cunoștințe pentru toate materiile esențiale.

Cum se calculează media de la Bac 2026

Media generală de la examenul de Bacalaureat 2026 se calculează pe baza notelor obținute la cele trei probe scrise obligatorii.

Fiecare probă (Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului și proba la alegere) trebuie notată cu minim 5. Media aritmetică a celor trei note trebuie să fie de cel puțin 6,00.

Calculul se face astfel: se adună cele trei note și se împarte rezultatul la 3. Rezultatul se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire. De exemplu, notele 7,50 + 8,00 + 6,50 dau media 7,33. Dacă media este 5,99, candidatul nu promovează, chiar dacă fiecare notă este minim 5.

Calendar Bac 2026, sesiunea iunie-iulie și când se afișează rezultatele

2–4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților;

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a.

Evaluarea competențelor

8–10 iunie 2026 – Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);

10–11 iunie 2026 – Competențe lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);

11–12 iunie 2026 – Competențe într-o limbă de circulație internațională (proba C);

15–17 iunie 2026 – Competențe digitale (proba D).

Probele scrise

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a);

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c);

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d);

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b).

Rezultate și contestații

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor;

8–9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

9–10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor;

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.

Este important de reținut că subiectele la Română de la Bac 2026 vor fi publicate chiar în ziua susținerii probei, astfel că absolvenții se pot consulta cu profesori pentru a-și evalua nota.