Examenul de Bacalaureat se amână marți, din cauza codului roșu de căldură extremă. Proba la matematică/istorie a fost decalată

1 minut de citit Publicat la 13:59 29 Iun 2026 Modificat la 14:25 29 Iun 2026

Examenul de Bacalaureat se amână marți din cauza codului roșu de căldură extremă Sursa foto: Colaj Getty Images/ANM

Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) - proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată să iabă loc marți, 30 iunie, a fost amânată o zi, din cauza codului roșu de temperaturi extreme în aproape toată țara. Astfel, examenul se va susține miercuri, 1 iulie, a anunțat Ministerul Educației.

Prima probă scrisă de la Bac 2026 a fost susținută pe temperaturi imposibile, de peste 40 de grade Celsius, în condițiile în care multe centre de examinare nu au instalații de climatizare ori acestea funcționează deficitar.

Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter exceptional, luată în urma prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu – caniculă), potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educației.

Amânarea cu o zi a probei de marțu a fost o decizie care a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat, a comunicat ministerul.

Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate. Astfel, joi se va susține proba la alegere a profilului.

Ordinul de ministru urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Ministerul precizează că măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică/istorie.

Absolvenții de liceu au susținut luni, 29 iunie, prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. Au primit subiectele la Română de la Bac 2026 la ora 9:00 și au avut la dispoziție pentru rezolvare 3 ore.

Trei sferturi din ţară, inclusiv Capitala, se vor afla până miercuri dimineaţă sub Cod roşu de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat. Temperaturile resimțite luni, la ora prânzului, au ajuns la 44 de grade în București. În vestul țării, la Oradea, se resimt 42 de grade Celsius. În Europa, valul de căldură extremă a ucis peste 1.300 de oameni.

Luni, la ora 12.00, s-au reesimțit maxime termice de 44 de grade Celsius în București.

Temperaturi resimțite luni, 29 iunie, la ora 12.00:

44°C București

43°C Săcuieni

42°C Oradea

42°C Brăila

41°C Timișoara

41°C Arad

41°C Galați

41°C Satu Mare