A intrat în vigoare Codul roșu de caniculă în trei sferturi de țară. Urmează 3 zile cu temperaturi record. HARTA zonelor afectate

A intrat în vigoare Codul roșu de caniculă în trei sferturi de țară FOTO: Getty Images

Trei sferturi din ţară, inclusiv Capitala, se vor afla până miercuri dimineaţă sub Cod roşu de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius.

Conform prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în intervalul 29 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 10:00, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana, iar nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 25 de grade.

A intrat în vigoare Codul roșu de caniculă în trei sferturi de țară FOTO: ANM

De asemenea, în aceeaşi perioadă, va fi Cod portocaliu căldură intensă, caniculă, nopţi tropicale şi disconfort termic accentuat în Dobrogea şi în jumătatea estică a Munteniei, unde ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade, în Delta Dunării, şi până la 38 de grade în restul zonelor.

În acelaşi timp, nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade.

Meteorologii precizează că, în după-amiaza şi în seara zilei de marţi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere mai ales în zonele de deal şi de munte.