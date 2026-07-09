Caz bizar la Bacalaureat: Un elev suspect de fraudă a rămas în sala de examen. I-a spus polițistului: "Nu pui mâna pe mine fără mandat"

2 minute de citit Publicat la 13:30 09 Iul 2026 Modificat la 14:36 09 Iul 2026

Elevi înaintea examenului de Bacalaureat. Foto: Octav Ganea / Inquam Photos

Un caz mai puțin obișnuit a fost consemnat cu ocazia ultimei probe a examenului de Bacalaureat în județul Alba.

Un candidat care a susținut examenul la o unitate școlară din Câmpeni a fost luat la ochi de supraveghetori sub suspiciunea de fraudă.

El nu a putut fi însă eliminat din sală nici după ce cadrele didactice au chemat un polițist să constate situația.

Conform Agerpres, candidatul, care ar fi avut în ureche o cască minusculă, i-a spus polițistului că nu îl poate percheziționa fără mandat.

Șeful ISJ Alba: "Candidatul era suspectat că ascultă indicații în cască"

"La ultima probă (a examenului de Bacalaureat - n.r.), am înțeles că a fost un candidat care era suspectat că ascultă. A fost chemată și Poliția (...) și candidatul respectiv i-a spus polițistului care a venit 'Domnule, nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat'.

Polițistul nu a mai pus mâna pe el, pentru că nu avea mandat. În concluzie, candidatul respectiv a rămas în sală și a continuat proba", a declarat joi șeful Inspectoratului școlar Județean Alba, Cornel Sandu.

El a precizat că nici supraveghetorii nu au voie să îi controleze pe elevi.

Șeful ISJ Alba propune o soluție de "bruiaj local" pentru candidații care fraudează examenul prin cască

Sandu a susținut că se poate vorbi despre "un fenomen" care ar putea fi combătut, poate, printr-o "soluție de bruiaj local".

"În fiecare an, eliminăm candidați pe care-i găsim cu diverse dispozitive. Noi eliminăm undeva cam la 10% din cât se elimină în țară (...) Este un fenomen pe care-l știam.

La noi, în general, se întâmpla în zona Munților Apuseni. Acolo erau cei mai mulți eliminați în anii trecuți. Din punctul meu de vedere, ar trebui găsită o 'soluție de bruiaj local'.

Noi facem tot ce depinde de noi. Membrii comisiilor fac tot ce pot în condițiile date, dar este imposibil să îi depistezi pe toți", a detaliat el.

Șeful ISJ Alba a mai evocat două cazuri din anii trecuți.

Profii de la Bac, dați în judecată de candidații care au fraudat examenul în anii trecuți

"Acum vreo patru patru ani am făcut plângere la Parchet pentru chestiunea aceasta. Pe vremea când nu se corecta electronic, noi am eliminat într-un an peste 30 de lucrări ale județului Mureș, unde corectorii noștri ne-au spus că sunt lucrări identice.

Metodologia ne permitea să-i eliminăm chiar dacă lucrările ajunseseră la noi. Deci, cei 32 au fost eliminați din examen și nu a contestat nimeni.

Acum vreo trei ani, am eliminat de la Cluj peste 20 de lucrări, la fel, pentru că erau identice. Toți ne-au dat în judecată, individual.

Am mers cu profesorii cu microbuzul la Cluj la Tribunal, am câștigat și au rămas eliminate lucrările", a spus inspectorul școlar general.

Rata de promovabilitate la Bac a crescut spectaculos în Alba față de 2025

În Alba, rata de promovare înregistrată de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie este de 81,39%.

Anul trecut, a fost de 76,10%.

Șase candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Aceștia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului național de Bacalaureat.