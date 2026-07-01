Bac 2026. Candidații care nu ajung la timp la probele de Matematică și Istorie pot susține proba la ora 13:00, cu subiectele de rezervă

Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) ar fi trebuit să aibă loc marți, dar a fost amânată pentru miercuri. FOTO: Getty Images

Elevii care nu au ajuns până la ora 9.00 la probele de matematică și istorie de la Bacalaureat 2026, din cauza condițiilor meteo, vor putea susține examenul tot astăzi, dar de la ora 13.00. Aceștia vor primi subiectul de rezervă pentru ambele probe. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Sorin Ion, după ce furtunile de marți au făcut dezastru în multe orașe din țară, iar traficul este în continuare îngreunat.

Ploile torențiale au lăsat dezastru în urma lor. Doar în București, o stație de metrou este închisă după ce a fost inundată, circulația tramvaielor este, de asemenea, afectată, iar multe drumuri nu pot fi circulate, după ce s-au prăbușit copaci.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, deja la unele licee din București au fost elevi care au întârziat la proba de Bacalaureat aproximativ 10 minute. Aceștia au fost lăsați să intre în sălile de examen, deși accesul trebuia să se facă până la ora 8.30. Examenul a început la ora 9.00. Membrii comisiei le-au spus copiilor că și ei au ajuns greu în această dimineață la licee și înțeleg situația.

Totuși, cei care nu au ajuns până la ora 9.00 vor putea susține examenul, au declarat inspectorul general al municipiului București și secretarul de stat Sorin Ion. Ei vor putea da proba de matematică sau istorie începând cu ora 13.00 și vor primi subiectul de rezervă.

„Avem întotdeauna proceduri pentru situații în care elevul nu ajunge la examen, din motive care nu-i sunt imputabile. Soluția este subiectul de rezervă de la ora 13, presupunând că până la ora 13 pot ajunge toți. Din punct de vedere al energiei electrice, nu avem semnalate probleme până la acest moment. Subiectele au fost descărcate în toate centrele. Asta înseamnă că, cel puțin din acest punct de vedere, nu sunt probleme. Dar pentru cei care întârzie – și suntem conștienți că se va întâmpla și asta – soluția există”, a spus secretarul de stat Sorin Ion pentru Edupedu.ro.

Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) din cadrul examenului național de Bacalaureat ar fi trebuit să aibă loc marți, dar a fost amânată pentru miercuri din cauza codului roșu de căldură extremă.