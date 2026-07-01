Subiectele la Matematică de la Bac 2026 se publică astăzi

Subiectele la Matematică de la Bac 2026 se publică astăzi FOTO: Getty Images

Absolvenții de liceu susțin miercuri, 1 iulie, a doua probă scrisă de la Bac 2026 - proba obligatorie a profilului. Cei care au finalizat studii cu profil real, tehnic sau militar, vor avea în față subiectele la Matematică la Bac 2026. Proba începe la ora 9:00, iar timpul de rezolvare a subiectelor la Matematică este de trei ore. Luni, toți candidații de la Bac 2026 au susținut proba la Limba română.

Subiectele vor fi publicate pe pagina specială de pe edu.ro la ora 15:00, dar vor fi și pe antena3.ro imediat ce acestea vor fi disponibile.

Absolvenții profilului umanist vor susține proba la Istorie.

Probele obligatorii ale profilului au fost amânate cu o zi, din cauza codului roșu de caniculă, printr-o decizie a Ministerului Educației.

Subiectele la Matematică de la Bac 2026 se publică astăzi

Subiectele la Matematică de la Bacalaureat 2026 se publică pe edu.ro la ora 15:00. Cu toate acestea, ele sunt cunoscute de către public înainte de această oră, după ce ies primii candidați din examen ori la finalizarea probei.

Antena3.ro va publica subiectele imediat ce acestea vor fi disponibile.

Baremul la Matematică va fi publicat, de asemenea, la ora 15:00.

Cum se desfășoară examenul la Matematică de la Bac 2026

Ca și la proba de Limba română, accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8:30. Aceștia trebuie să aibă la ei un act de identitate valabil. Proba începe la ora 9:00, odată cu distribuirea subiectelor la Matematică. Candidații au trei ore pentru rezolvarea cerințelor, care sunt calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în fiecare sală de examen.

În sala de examen, elevii folosesc pix sau stilou cu pastă ori cerneală albastră, iar la disciplinele la care este permis pot utiliza și instrumentele de lucru prevăzute în metodologie, cum ar fi creionul negru pentru realizarea desenelor sau a schemelor. Hârtia tipizată pentru lucrare și ciornele sunt distribuite de comisia de examen și poartă ștampila centrului de examen.

Cum se calculează media de la Bac 2026

Media generală de la examenul de Bacalaureat 2026 se calculează pe baza notelor obținute la cele trei probe scrise obligatorii.

Fiecare probă (Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului și proba la alegere) trebuie notată cu minim 5. Media aritmetică a celor trei note trebuie să fie de cel puțin 6,00.

Calculul se face astfel: se adună cele trei note și se împarte rezultatul la 3. Rezultatul se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire. De exemplu, notele 7,50 + 8,00 + 6,50 dau media 7,33. Dacă media este 5,99, candidatul nu promovează, chiar dacă fiecare notă este minim 5.

Când se afișează rezultatele la Bac 2026

Rezultatele inițiale la examenul de Bacalaureat 2026 se vor afișa pe data de 7 iulie 2026, până la ora 12:00.

Calendarul afișării notelor și contestațiilor:

7 iulie 2026 (până la ora 12:00): Publicarea primelor rezultate (anonimizate)

7 iulie 2026 (orele 12:00 – 18:00): Depunerea contestațiilor

8 – 11 iulie 2026: Reevaluarea lucrărilor contestate

12 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale (după contestații).

Notele vor fi publicate pe bacalaureat.edu.ro. De asemenea, acestea se vor găsi și la avizierele centrelor de exameninare. Rezultatul poate fi aflat doar cu codul unic de identificare primit la prima probă scrisă.

Însă, după ce scapă de stresul cu subiectele la Matematică de la Bac 2026, candidații mai au un obstacol de trecut - proba la alegere a profilului, care va fi fi susținută joi, 2 iulie. De asemenea, candidații aparținând minorităților naționale vor susține și proba la limba maternă, pe 3 iulie.