Subiecte la Istorie de la Bac 2026 - ora la care vor fi publicate

2 minute de citit Publicat la 06:30 01 Iul 2026 Modificat la 06:30 01 Iul 2026

Subiecte la Istorie de la Bac 2026 2026 FOTO: Getty Images

Absolvenții de liceu susțin miercuri, 1 iulie, a doua probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, proba obligatorie a profilului. Candidații care au absolvit profilul umanist vor primi subiectele de la Istorie de la Bac 2026. Proba începe la ora 9:00, iar timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor este de trei ore. În același timp, absolvenții profilului real, tehnologic ori militar susțin proba obligatorie la Matematică.

Luni, toți absolvenții înscriși la Bac 2026 au susținut examenul la Limba și literatura română.

Subiectele vor fi publicate pe pagina dedicată examenului de pe edu.ro la ora 15:00, însă acestea vor fi disponibile și pe antena3.ro imediat ce vor apărea în spațiul public.

Proba obligatorie a profilului a fost decalată cu o zi, în urma deciziei Ministerului Educației, din cauza codului roșu de caniculă.

Subiectele la Istorie de la Bac 2026 se publică astăzi

Subiectele la Istorie de la Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe edu.ro la ora 15:00. Cu toate acestea, ele ajung de obicei în spațiul public înainte de ora oficială, după ieșirea primilor candidați din sălile de examen sau la încheierea probei.

Antena3.ro va publica subiectele imediat ce acestea vor deveni disponibile.

Și baremul de corectare la Istorie va fi publicat la ora 15:00.

Cum se desfășoară examenul la Istorie de la Bac 2026

La fel ca în cazul probei la Limba și literatura română, accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8:30. Elevii trebuie să prezinte un act de identitate valabil.

Examenul începe la ora 9:00, odată cu distribuirea subiectelor la Istorie. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, timpul fiind calculat din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în fiecare sală.

În timpul probei, elevii trebuie să folosească pix sau stilou cu pastă ori cerneală albastră. Hârtia tipizată pentru redactarea lucrării și ciornele sunt oferite de comisia de examen și poartă ștampila centrului de examen.

Cum se calculează media de la Bac 2026

Media generală a examenului de Bacalaureat 2026 se stabilește pe baza notelor obținute la cele trei probe scrise obligatorii.

Fiecare probă – Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului și proba la alegere – trebuie promovată cu minimum nota 5. În plus, media aritmetică a celor trei note trebuie să fie de cel puțin 6,00.

Calculul este simplu: se adună cele trei note, iar suma se împarte la 3. Media se afișează cu două zecimale, fără rotunjire. De exemplu, notele 7,50, 8,00 și 6,50 conduc la media 7,33. Dacă media finală este 5,99, candidatul este declarat respins, chiar dacă toate notele sunt peste 5.

Când se afișează rezultatele la Bac 2026

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00.

Calendarul rezultatelor și al contestațiilor

7 iulie 2026, până la ora 12:00 - afișarea rezultatelor inițiale (anonimizate);

7 iulie 2026, între orele 12:00 și 18:00 - depunerea contestațiilor;

8 – 11 iulie 2026 - reevaluarea lucrărilor contestate;

12 iulie 2026 - afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor.

Notele vor fi publicate pe bacalaureat.edu.ro și vor fi afișate și la avizierele centrelor de examen. Rezultatele pot fi consultate doar pe baza codului unic de identificare primit de fiecare candidat la prima probă scrisă.

După rezolvarea subiectelor la Istorie de la Bac 2026, candidații vor mai avea de susținut proba la alegere a profilului, programată joi, 2 iulie. Elevii aparținând minorităților naționale vor susține apoi și proba scrisă la limba maternă, pe 3 iulie.