Narendra Modi le cere indienilor să muncească de acasă și să-și limiteze călătoriile externe, din cauza războiului din Iran

2 minute de citit Publicat la 22:20 11 Mai 2026 Modificat la 22:20 11 Mai 2026

Prim-ministrul indian, Narendra Modi, le-a cerut cetățenilor să revină la munca de acasă, să cumpere mai puțin aur și să-și limiteze călătoriile externe – ca măsuri pentru a gestiona creșterea prețurilor la energie și criza de durată din Orientul Mijlociu, generată de războiul lui Trump contra Iranului, relatează BBC.

Modi spune că măsurile de austeritate, care aduc aminte de era Covid, vor reduce consumul de combustibil și or ajuta la păstrarea banilor în țară.

India importă 90 la sută din petrolul pe care-l folosește, iar prețurile pe care le plătește pentru țiței au crescut masiv de când SUA au atacat Iranul.

Analiștii au descris apelul lui Modi, făcut la un eveniment public în orașul Hyderabad, duminică, ca fiind „cel mai drastic” de până acum.

„Patriotismul nu este doar despre deschiderea spre a-ți sacrifica viața în război. În aceste remuri, este și despre a trăi responsabil și de a ne respecta îndatoririle față de țară în viața cotidiană”, a declarat Modi.

Modi le-a sugerat indienilor și să folosească transportul în comun sau să meargă în grup cu mașina la serviciu. De asemenea, le-a cerut fermierilor să-și reducă la jumătate consumul de fertilizatori.

Efectul a fost cât se poate de vizibil pe piețele de capital, luni – analiștii spun că motivul pentru care a căzut principalul indice Sensex au fost comentariile lui Modi.

Modi încearcă să evite alunecarea în criză a Indiei

India a evitat până acum creșterea prețurilor la pompă pentru benzină și motorină, în ciuda presiunii tot mai mari asupra comercianților de carburanți controlați de stat. Însă, conflictul prelungit și perturbările aprovizionării cu petrol au început să pună presiune asupra economiei în ansamblu.

Impactul a fost vizibil în mai multe industrii, sute de mii de locuri de muncă fiind în pericol în fabricile care produc articole din sticlă și plastic, precum și plăci ceramice. Scăderea livrărilor de îngrășăminte a alimentat temeri privind o producție agricolă mai redusă și prețuri mai mari la alimente.

Însă efectul cel mai puternic s-a văzut asupra rupiei indiene, care a atins minime istorice în ultimele săptămâni, majorând costul importurilor și sporind presiunile inflaționiste.

Analiștii spun că declarațiile lui Modi indică faptul că guvernul ar putea emite în curând unele directive pentru limitarea consumului de energie. O revizuire a prețurilor produselor petroliere ar putea fi, de asemenea, la orizont.

Liderii opoziției din India au criticat declarațiile lui Modi, spunând că acestea arată o planificare deficitară din partea guvernului federal.

Liderul Partidului Congresului, Rahul Gandhi, a spus că guvernul transferă „responsabilitatea asupra oamenilor” și scapă el însuși de răspundere.

„Nu sunt predici — sunt dovezi ale eșecului”, a spus el într-o postare pe Twitter.