13 tone de aur și argint sunt blocate în vămile din India. Țara nu a autorizat importurile, băncile au suspendat comenzile

Cererea slabă din India ar putea pune presiune asupra prețurilor globale ale aurului și argintului. Foto: Getty Images

Aproximativ 13 tone de aur și argint sunt blocate în aceste zile în vămile din India, după ce guvernul nu a extins autorizația pentru importurile de lingouri. Băncile au suspendat comenzile de la furnizori externi, iar dealerii și analiștii avertizează că urmează penurii de aprovizionare în țara care este a doua cea mai mare consumatoare de aur din lume și cea mai mare cumpărătoare de argint. Guvernul nu și-a explicat decizia, însă aceasta ar putea fi o strategie pentru a limita deficitul comercial, relatează Reuters. India depinde de achizițiile externe de aur și argint pentru a-și acoperi aproape toată cererea internă. Fără noi importuri, țara riscă penurii de aprovizionare. De asemenea, cererea slabă din India ar putea pune presiune asupra prețurilor globale ale aurului și argintului. În același timp însă, deficitul comercial al țării va fi redus și rupia, care a fost una dintre cele mai slabe monede asiatice în acest an, se va întări.

Autoritățile au adoptat diverse măsuri pentru a reduce presiunea asupra monedei, inclusiv, cel mai recent, solicitarea adresată rafinăriilor de a-și limita achizițiile spot de dolari.

13 milioane de tone de aur și argint, blocate în vămi

Suspendarea de către băncile indiene a comenzilor de import de aur și argint de la furnizori externi, precum și cantitățile de metale blocate în vamă din cauza lipsei unui ordin guvernamental formal care să autorizeze importurile au fost relatate prima dată de Reuters.

Directoratul General pentru Comerț Exterior (DGFT), aflat în subordinea Ministerului Comerțului și Industriei, emite de regulă un ordin la începutul fiecărui an financiar, în care sunt listate băncile autorizate de Banca Centrală a Indiei să importe aur și argint.

Ordinul anterior, emis în aprilie 2025, a fost valabil până la sfârșitul ultimului an financiar, pe 31 martie, iar băncile așteaptă acum o nouă directivă din partea DGFT.

Băncile se așteptau ca DGFT să emită ordinul la începutul lunii aprilie, așa cum se întâmplă în fiecare an, însă, în lipsa unor actualizări, peste 5 tone de aur sunt blocate în vămi, a declarat un dealer de metale prețioase din Mumbai, afiliat unei bănci private.

Aproximativ 8 tone de argint importat sunt, de asemenea, blocate în vămi, au mai spus sursele.

De asemenea, incertitudinea privind momentul emiterii ordinului DGFT a determinat băncile să suspende noile comenzi de import de la furnizori externi, a spus dealerul, care a dorit să rămână anonim. Nu are rost să fie plasate comenzi noi cât timp transporturile anterioare nu pot fi eliberate, a declarat un alt dealer de metale prețioase.

Care este strategia Indiei

Cererea de aur a Indiei a scăzut în 2025 la 710,9 tone metrice, cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, potrivit World Gold Council.

Stocurile de aur și argint provenite din importurile lunilor anterioare sunt în scădere, iar piața se bazează în prezent pe vânzările din fonduri tranzacționate la bursă (ETF), care înregistrează retrageri, au spus sursele.

„Este nevoie de claritate și de reluarea importurilor”, a declarat Surendra Mehta, secretar al India Bullion and Jewellers Association.

Fără importuri, vor apărea penurii, iar primele vor crește după Akshaya Tritiya, a spus Mehta, referindu-se la al doilea cel mai important festival de cumpărare a aurului din India.

Pe fondul conflictului cu Iranul, care a dus la creșterea prețurilor la petrol, gaze și îngrășăminte, factura de import a Indiei este probabil să crească în aprilie, ceea ce ar fi putut determina guvernul să încetinească importurile de aur și argint pentru a limita deficitul comercial, a declarat un dealer din Kolkata.