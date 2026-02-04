A vândut aur la timp. Managerul care așteaptă acum scăderea prețului ca să cumpere din nou

George Efstathopoulos a vândut o parte din deținerile sale de aur cu doar câteva zile înainte de cea mai mare scădere a metalului prețios din ultimele patru decenii. sursa foto: Getty

A vândut aur chiar înainte de cea mai abruptă prăbușire din ultimele patru decenii, a marcat profitul și acum așteaptă următoarea corecție pentru a reintra în piață. Un manager de portofoliu de la Fidelity pariază că raliul aurului nu s-a încheiat, în pofida șocului recent, și spune că, dacă mai scade câteva procente, cumpără din nou, relatează Bloomberg.

George Efstathopoulos a vândut o parte din deținerile sale de aur cu doar câteva zile înainte de cea mai mare scădere a metalului prețios din ultimele patru decenii. Acum se pregătește să reintre în piață.

„Dacă mai vedem o corecție de 5% sau 7%, cumpăr”, a declarat Efstathopoulos, manager de portofoliu la Fidelity International. „Mult din exuberanța excesivă s-a evaporat, iar temele structurale pe termen mediu sunt în continuare foarte solide” pentru ca aurul să își continue raliul.

La începutul săptămânii trecute, Efstathopoulos și-a redus expunerea pe aur la aproximativ 3%, de la circa 5%, marcând profituri înainte ca prețul metalului să se prăbușească vineri, pe fondul temerilor că Kevin Warsh – considerat de unii un susținător al unei politici monetare dure – ar putea fi nominalizat la conducerea Rezervei Federale.

Managerul a vândut chiar dacă aurul atinsese un nivel record, susținut de cererea pentru active de refugiu, alimentată de îngrijorările legate de deprecierea monedelor, independența Fed și tensiunile geopolitice. Achizițiile speculative din China au contribuit, de asemenea, la supraîncălzirea raliului.

Efstathopoulos este unul dintre primii mari administratori de fonduri la nivel global care își exprimă optimismul privind perspectiva aurului după declinul recent, o opinie împărtășită și de unele bănci, inclusiv Deutsche Bank AG, care își menține prognoza potrivit căreia aurul ar putea ajunge la 6.000 de dolari uncia.

Metalul prețios a crescut timp de două zile consecutiv, pe fondul revenirii cumpărătorilor atrași de scăderea prețurilor după colapsul istoric.

Miercuri, aurul a urcat cu până la 2,8%, depășind 5.080 de dolari uncia, după ce în sesiunea anterioară crescuse cu peste 6%. La 29 ianuarie, prețul atinsese un maxim istoric de 5.595,47 dolari uncia.

Efstathopoulos, care contribuie la administrarea unor strategii de venit și creștere în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari în cadrul Fidelity, a declarat că factorii care au împins aurul la niveluri record rămân valabili.

„Inflația continuă să fie persistentă”, a spus el, adăugând că slăbiciunea dolarului reprezintă un alt motor de creștere.

În același timp, achizițiile masive realizate de băncile centrale și diversificarea portofoliilor investitorilor, care se îndepărtează de activele americane, sunt tendințe favorabile pentru aur.

Un sondaj publicat de Official Monetary and Financial Institutions Forum, un think tank, arată că peste 50% dintre băncile centrale intenționează să își majoreze rezervele pentru a-și consolida reziliența, cererea de aur fiind în creștere ca instrument de protecție.

Fondul administrat de Efstathopoulos, care a înregistrat un randament de 20% anul trecut, își obține expunerea pe aur prin fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), produse tranzacționate pe bursă legate de mărfuri și, uneori, prin acțiuni ale companiilor miniere aurifere.

„Aurul are sens pentru că oferă un portofoliu mai robust” din perspectiva diversificării, a afirmat managerul, care intenționează să majoreze din nou ponderea aurului în fond până la aproximativ 5%. „Vrem să cumpărăm la scădere”.