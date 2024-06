Fostul premier Adrian Năstase, retras la ferma de la Cornu, face țuică și crește curmali și smochini

Cu ce își ocupă timpul Adrian Năstase, retras alături de soția sa la Cornu

Sursa foto: Antena 3 CNN

Fostul premier şi preşedinte al PSD Adrian Năstase a vorbit la Gala „Seniori de colecţie” despre secretele căsniciei de 39 de ani, despre pasiunile sale şi moşia de la Cornu. Adrian și Dana Năstase sunt căsătoriți de aproape patru decenii.

Întrebat ce surprize a pregătit pentru soţia sa, după 39 de ani de căsnicie, Adrian Năstase a spus că i-a făcut cadouri nu doar pentru acest an, ci și „pentru anul viitor și pentru peste doi ani”.

„Eu i-am făcut deja cadouri și i-am făcut cadou pentru aniversarea asta, dar i-am făcut cadou și pentru anul viitor și pentru peste doi ani. I-am făcut cadou o cazma pentru la Cornu. Am văzut o reclamă interesantă așa, cu zimți pe margine, și am spus iată un cadou pentru anul viitor. Pe urmă i-am făcut cadou...voia un dud alb și i-am făcut cadou un dud alb. Îl avem încă acasă, trebuie să-l ducem.

Foto: Profimedia Images

I-am făcut pe urmă cadou un televizor. Cel vechi începuse să aibă probleme, așa că am rezolvat problema asta pentru următorii 3-4 ani”, a mai spus Adrian Năstase, la a XX-a ediție a Galei „Seniori de colecţie”.

Adrian Năstase a vorbit şi despre fructele exotice pe care vrea să le aducă în grădina de la Cornu. „Avem trei solarii, avem în general o mare parte din timp roșii, dar soția mea pregătește sos de roșii pentru iarnă, pentru diverse legume ș.a.m.d. Şi pe urmă, foarte multe fructe avem. E adevărat, în special mere, prune, dar am încercat în ultima vreme să pun și niște smochini, niște curmali adaptați de diferiți prieteni. Sper să reziste”, a dezvăluit Adrian Năstase.

Întrebat dacă face țuică din prune, fostul premier a spus că a făcut, la un moment dat, chiar şi cadouri prietenilor săi - sticle cu „lichiorul special”.

„E destul de complicată povestea asta. Am făcut. Deci s-a prescris(...). Am făcut niște sticle speciale pe care e menționat Cornu și A.N. inițialele mele și am făcut cadou într-o vreme prietenilor mei lichiorul ăsta special”, a dezvăluit Năstase la Gala „Seniori de colecţie”.

Gala „Seniori de colecţie” este eveniment de tradiție organizat de​ Asociația Institutul pentru Îmbătrânire Activă.

Fostul premier Adrian Năstase a fost premiat la evenimentul moderat de jurnalista Mihaela Bîrzilă.