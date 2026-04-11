Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan a fost la mănăstirea Cornu în Vinerea Mare. Șeful CJ Prahova: „Fără anunț, fără protocol”

Nicușor Dan a fost la mănăstirea Cornu în Vinerea Mare. Șeful CJ Prahova: „Fără anunț, fără protocol”

A.N.
2 minute de citit Publicat la 09:21 11 Apr 2026 Modificat la 09:29 11 Apr 2026
Președintele Nicușor Dan și-a petrecut Vinerea Mare la mănăstirea Cornu din județul Prahova, într-o vizită care nu a fost anunțată oficial. Momentul a fost făcut public de Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, care l-a întâlnit pe șeful statului la mănăstire și a postat pe Facebook fotografii alături de acesta și de primarul comunei Cornu.

Nicușor Dan a fost la mănăstirea Cornu în Vinerea Mare. Șeful CJ Prahova: „Fără anunț, fără protocol” 1060115
Președintele Nicușor Dan a mers vineri, de Vinerea Mare, la mănăstirea Cornu din județul Prahova. Vizita nu a fost anunțată oficial, iar prezența sa la mănăstire a fost făcută publică de Virgiliu Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, care l-a întâlnit acolo pe șeful statului.

Nanu a postat pe contul său de Facebook fotografii alături de Nicușor Dan și de primarul comunei Cornu, însoțite de un mesaj în care descrie întâlnirea ca fiind una discretă, fără protocol.

„În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată.

Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei.

Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor.

Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere – la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună. Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun.

M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”, a scris Virgiliu Daniel Nanu pe Facebook.

Mănăstirea Cornu este situată în comuna cu același nume din județul Prahova.

