Nicuşor Dan: România, mai puţin expusă la problema îngrăşămintelor. Oamenii să fie asiguraţi: există rezerve în ţara noastră

Rusia consideră cerealele ca un al doilea petrol”, a spus Comisarul UE pentru Agricultură, Christophe Hansen, la Conferinţa de Securitate de la Munchen. Foto: Getty Images

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că "România este mai puţin expusă la această problemă a îngrăşămintelor, iar, pentru ca oamenii să fie asiguraţi, există rezerve în ţara noastră", după ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmase că efectele negative ale războiului din Iran vor continua să se manifeste timp de șase până la nouă luni, chiar și în ipoteza în care ostilitățile s-ar încheia imediat. Potrivit ministrului, criza ar afecta inclusiv producția de hrană, din cauza perturbării transportului de fertilizatori.

"Domnul ministru are dreptate, în general. În particular, pentru România, nu vom avea o problemă de aprovizionare. Suntem într-o situaţie geopolitică în care toată lumea, Organizaţia Internaţională a Energiei, diverse structuri economice, toată lumea face previziuni.

În momentul când ai întrerupt un flux de aprovizionare, tot timpul durează câteva luni pentru ca acest lanţ să fie repus în funcţiune. România este mai puţin expusă la această problemă a îngrăşămintelor, iar, pentru ca oamenii să fie asiguraţi, există rezerve în România astfel încât să nu ne punem problema asta", a declarat Nicuşor Dan, luni.

Bogdan Ivan a apreciat că situația actuală ar putea reprezenta "cea mai dificilă" perioadă din ultimii zeci de ani.

"Faptul că 40% din fertilizatorii mondiali ar fi trebuit să treacă prin acea strâmtoare și nu ajung acum la culturile de primăvară determină automat o lipsă a hranei la finalul acestei veri și la iarnă. Faptul că deja avem prețuri atât de mari la combustibil - și lipsă de combustibil în anumite state, nu în România - reprezintă o provocare.

Chiar dacă mâine se închide acest război, încă șase până la nouă luni vom simți efectele negative. Ca stat, ai nevoie să fii pregătit, să navighezi, să te adaptezi, să vorbești cu alți oameni", a spus Bogdan Ivan, duminică.