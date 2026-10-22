Mark Zuckerberg a amenințat că se mută din California din cauza impozitului pe averea miliardarilor. Așa că Meta a luat o decizie

Mark Zuckerberg a amenințat că se mută din California din cauza impozitului pe averea miliardarilor. sursa foto: Hepta

Meta a avertizat miercuri că directorul său general, Mark Zuckerberg, ar putea părăsi California dacă statul va adopta un impozit pe averea miliardarilor. Compania a precizat că Zuckerberg a informat comitetul special al Meta despre această posibilitate, iar comitetul a decis să-i ofere un stimulent financiar pentru a continua să conducă firma din California în următorii opt ani, în ciuda riscului unei plăți de impozit "semnificative, de ordinul miliardelor de dolari", scrie Politico.

Potrivit planului Meta, prezentat într-un document depus la autoritatea de reglementare, compania ar urma să creeze o nouă clasă de acțiuni care i-ar permite directorului general să vândă până la jumătate din participația sa economică în Meta, fără a renunța la controlul asupra drepturilor de vot.

"Zuckerberg a informat Comitetul Special că analizează mutarea reședinței sale principale în afara Californiei și că orice pași în această direcție, inclusiv scoaterea la vânzare a proprietăților sale rezidențiale din California, ar fi publici și ar fi inevitabil observați și comentați de angajații Companiei, ridicând astfel semne de întrebare cu privire la conducerea Companiei în perioada următoare", se arată în documentul transmis Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC).

Impozitul pe avere va fi supus votului alegătorilor din California în noiembrie și prevede o taxă unică de 5% pe averea miliardarilor.

Mai mulți lideri din industria tehnologică, precum cofondatorul Google Sergey Brin, investitorul Ron Conway, directorul general al DoorDash, Tony Xu, și miliardarul din domeniul criptomonedelor Chris Larsen, au cheltuit milioane de dolari pentru a bloca măsura. Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, este unul dintre puținii lideri din industrie care au declarat că nu ar avea nimic împotriva acestui impozit. Tony Xu face parte și din comitetul special al Meta.

O eventuală plecare a lui Zuckerberg și impactul acesteia asupra Meta, companie cu sediul în Silicon Valley, ar putea reprezenta însă o amenințare serioasă pentru economia Californiei și ar pune o presiune suplimentară pe guvernatorul democrat Gavin Newsom. Acesta s-a opus impozitului, argumentând că o astfel de politică la nivel de stat i-ar determina pe locuitorii bogați să plece, afectând economia în ansamblu și bugetul statului.

Comitetul special al Meta a concluzionat că menținerea lui Zuckerberg în funcția de director general este "esențială" pentru succesul companiei, în condițiile în care aceasta investește masiv în inteligență artificială și traversează un moment de cotitură în competiția din industrie. Zuckerberg deține, de altfel, un control enorm asupra Meta, datorită acțiunilor cu drept de vot.

Meta a acceptat să ridice treptat, pe parcursul a opt ani, restricțiile privind posibilitatea lui Zuckerberg de a vinde anumite acțiuni, cu condiția ca acesta să rămână în conducerea companiei și să locuiască în apropierea sediului acesteia.

"Scopul este ca domnul Zuckerberg să continue să conducă Compania din California și în imediata apropiere a Meta Superintelligence Labs", se arată în document.