CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, spune că „AGI a sosit” și felicită OpenAI

1 minut de citit Publicat la 16:12 07 Sep 2026 Modificat la 16:12 07 Sep 2026

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, în iunie 2026. Sursa foto: Getty Images

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, și-a exprimat duminică aprecierea față de OpenAI și a afirmat că „AGI a sosit”, odată cu lansarea modelului cu inteligență artificială Astra, potrivit Business Insider.

Magnatul industriei producătoare de cipuri a apelat la rețeaua socială X pentru a felicita echipa OpenAI pentru lansarea celui mai nou și mai puternic model al companiei, Astra, și a făcut afirmația notabilă că „AGI a sosit”, un termen vag care descrie, de regulă, modele de inteligență artificială capabile să egaleze sau să depășească inteligența umană.

El a subliniat, de asemenea, că Astra a fost antrenat folosind cipuri Nvidia.

„De la ChatGPT la o1 și apoi la Astra în 4 ani”, a scris Huang într-o postare pe X. „AGI a sosit. Felicitări echipei OpenAI.”

OpenAI a prezentat Astra joi. Compania care dezvoltă ChatGPT a numit noul model „cel mai inteligent și mai bine aliniat model din lume” și a spus că acesta este capabil să realizeze „cele mai solicitante activități profesionale, cu o viteză, acuratețe și capacitate de judecată de neegalat”.

Greg Brockman, președintele companiei, a declarat joi, în cadrul unei convorbiri cu jurnaliștii: „Bun venit în era AGI.”

Ce este AGI, invenția de care se teme multă lume

AGI (Artificial General Intelligence) sau inteligența artificială generală, se referă la un sistem de inteligență artificială capabil să înțeleagă, să învețe și să rezolve o gamă foarte largă de sarcini la un nivel comparabil cu cel al oamenilor.

Spre deosebire de modelele AI specializate, AGI nu ar fi limitată la un anumit tip de activitate, ci ar putea transfera cunoștințele și abilitățile dobândite de la o problemă la alta.

Ce este singularitatea și ce legătură are cu evoluția AI

Singularitatea tehnologică în cazul AI este un scenariu ipotetic în care inteligența artificială ajunge să se îmbunătățească singură într-un ritm atât de rapid încât progresul tehnologic devine dificil sau imposibil de anticipat de oameni.

Conceptul este asociat cu apariția unor sisteme care depășesc semnificativ inteligența umană și care ar putea accelera dezvoltarea unor tehnologii și mai avansate.