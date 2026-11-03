Bolojan îi răspunde lui Alice Widel după atacul liderei AfD la adresa românilor. "Este inacceptabil"

1 minut de citit Publicat la 23:14 03 Noi 2026 Modificat la 23:14 03 Noi 2026

Bolojan a calificat afirmațiile drept „inacceptabile” și a subliniat că sutele de mii de români care trăiesc în Germania muncesc, plătesc taxe și contribuie la economia germană. Colaj: Agerpres/Getty Images

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a criticat dur, marți, declarațiile liderei partidului german de extremă dreapta AfD, Alice Weidel, care i-a acuzat pe migranții români că „jefuiesc” sistemul social din Germania. El a mai precizat că „există și politicieni români care alimentează asemenea manifestări”.

Bolojan a calificat afirmațiile drept „inacceptabile” și a subliniat că sutele de mii de români care trăiesc în Germania muncesc, plătesc taxe și contribuie la economia germană. El a avertizat că eventualele încălcări ale legii trebuie tratate individual și că generalizările pe criterii de naționalitate nu justifică discriminarea.

„Declarația liderei AfD, Alice Weidel, potrivit căreia românii «jefuiesc» sistemul social german, este inacceptabilă.

Sutele de mii de români care trăiesc în Germania merită respect. Sunt oameni care muncesc, plătesc taxe, își cresc familiile și contribuie la economia țării în care trăiesc.

Posibilele încălcări ale legislației se tratează individual, iar nicio generalizare pe motiv de naționalitate nu poate justifica discriminarea.

Din păcate, există și politicieni români care alimentează asemenea manifestări. Retorica xenofobă și extremistă nu are legătură cu adevăratul patriotism.

Cei care se pretind patrioți își caută aliați politici printre cei care au valori și principii care le permit românilor să trăiască bine și să fie respectați, atât în țară, cât și în afara granițelor”, a scris fostul premier.

Într-un mesaj postat pe X, la finalul lunii octombrie, Weidel i-a acuzat că „jefuiesc sistemul social”. Pe lângă mesaj, ea a distribuit și un documentar despre migranții români.

„Alocația pentru copii, ajutorul social de bază, asistența medicală: tot mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se va produce o schimbare radicală în politica de migrație”, a scris Weidel pe X.