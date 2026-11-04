Sorin Grindeanu o somează pe Alice Weidel, șefa AfD, să-și retragă afirmațiile despre români și să-și ceară scuze

3 minute de citit Publicat la 15:02 04 Noi 2026 Modificat la 15:03 04 Noi 2026

Sorin Grindeanu, președintele PSD: Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a somat-o public, într-un mesaj postat miercuri pe rețeaua socială X, pe șefa AfD, Alice Weidel, să își retragă declarațiile cu privire la imigranții români din Germania și să își ceară scuze. Președintele PSD a spus că românii merită același respect pe care îl primesc germanii care locuiesc în alte țări din Europa și i-a amintit președintei partidului extremist de dreapta de moștenirea lăsată de fostul cancelar Konrad Adenauer.

După reacțiile șefilor PNL și USR la declarațiile făcute de Alice Weidel la finalul lunii octombrie, a venit și replica președintelui PSD pentru președinta AfD.

„Vă cer public să vă retrageți afirmația că „imigranții din România jefuiesc” sistemul social din Germania și să vă cereți scuze în fața comunității românești din Germania. Peste 500.000 de români muncesc legal în Germania și contribuie la securitatea socială la fel ca orice alt cetățean german. Asta înseamnă trei din patru români de vârstă activă, o proporție la fel de mare ca în cazul germanilor. Peste 4.000 dintre ei sunt medici care își tratează pacienții germani cu devotament”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri, pe rețeaua socială X.

Ms @Alice_Weidel, I publicly call on you to withdraw your claim that “immigrants from Romania are plundering” Germany’s social system and to apologise to the Romanian community in Germany. More than 500,000 Romanians work legally in Germany and contribute to social security like any German citizen. That is three in four Romanians of working age, a rate as high as that of Germans. Over 4,000 of them are doctors who treat German patients with dedication. Collective blame by origin goes against the values the EU was built on. We hoped it stayed buried under the ruins of WWII. You are bringing it back. The EU made Germany an equal partner again and opened the single market to it. That is Adenauer’s legacy. Cherish it, don’t undermine it with xenophobia. Romanians deserve the same respect Germans receive across Europe. Unlike you, I will defend the rights of Germans working or travelling in the EU just as I defend my fellow Romanians today. The Germans who work alongside Romanians every day know your message does not represent them! — Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) November 4, 2026

Președintele PSD i-a amintit șefei partidului extremist de moștenirea lăsată Germaniei de fostul cancelar Konrad Adenauer și i-a cerut să nu o submineze cu xenofobie.

„Atribuirea unei vine colective pe criterii de origine contravine valorilor pe care a fost construită Uniunea Europeană. Speram că (această mentalitate) va rămâne îngropată sub ruinele celui de-Al Doilea Război Mondial. Dumneavoastră o readuceți la suprafață.

Uniunea Europeană a făcut din Germania din nou un partener cu drepturi egale și i-a deschis accesul la piața unică. Aceasta este moștenirea lui Adenauer. Prețuiți-o, nu o subminați prin xenofobie”, a mai spus Grindeanu.

Liderul social-democraților a mai spus că românii merită să primească același respect de care se bucură germanii care locuiesc în alte țări europene.

„Românii merită același respect de care se bucură germanii în întreaga Europă. Spre deosebire de dumneavoastră, eu voi apăra drepturile germanilor care lucrează sau călătoresc în Uniunea Europeană, așa cum apăr astăzi drepturile compatrioților mei români. Germanii care lucrează zi de zi alături de români știu că mesajul dumneavoastră nu îi reprezintă”, a conchis Grindeanu.

Ce a spus șefa AfD

Alice Weidel, șefa partidului german de extremă dreapta AfD, a lansat un atac dur și direct la migranții români. Într-un mesaj postat pe X, la finalul lunii octombrie, Weidel i-a acuzat că „jefuiesc sistemul social”. Pe lângă mesaj, ea a distribuit și un documentar despre migranții români.

„Alocația pentru copii, ajutorul social de bază, asistența medicală: tot mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD se va produce o schimbare radicală în politica de migrație”, a scris Weidel pe X.

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) promovează politici dure-antimigrație și în lunile trecute a înregistrat câteva victorii istorice în alegerile din Germania.

Numărul românilor din Germania este de aproximativ 900.000, potrivit estimărilor neoficiale. Cei mai mulți dintre aceștia lucrează în industrie, agricultură, dar și în sectorul serviciilor.