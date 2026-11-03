Dominic Fritz îi răspunde șefei AfD după atacul la adresa românilor din Germania: "Cine pe cine exploatează, dragă doamnă Weidel?"

Dominic Fritz, preşedintele USR, Alice Weidel, preşedinta partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) şi Tino Chrupalla, copreședintele AfD. Sursa colaj foto: Agerpres & Hepta

Președintele USR, Dominic Fritz, i-a solicitat şefei partidului german Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, să își prezinte scuze pentru declarațiile în care a susținut că tot mai mulți migranți români ar profita de sistemul de asistență socială din Germania. "Mii de medici români trag din greu în clinicile germane, şi cine credeţi că le-a plătit pregătirea? Exact, contribuabilul român. Iar când alegătorii dumneavoastră, doamnă Weidel, vor avea nevoie de îngrijire, şansele sunt destul de mari ca de ei să aibă grijă o femeie din România", a transmis acesta.

Liderul partidul Uniunea Salvaţi România a criticat într-un mesaj video înregistrat în limba germană, publicat pe reţelele sociale, declaraţiile făcute de Alice Weidel, căreia i-a transmis că jigneşte "fără nicio jenă" al şaselea cel mai mare popor din UE.

"În Germania sunt sute de mii de români care lucrează cinstit și contribuie din greu la fondul de asigurări sociale al Germaniei. Eu nu voi tăcea, pentru că iubirea mea pentru România și Europa e pe bune. Trimite videoul la un român care lucrează în Germania" a precizat Dominic Fritz la descrierea înregistrării în care s-a adresat preşedintei partidului german de extremă dreapta AfD.

"Dragă Alice Weidel, aţi scris săptămâna trecută că migranţii din România jefuiesc sistemul social german. Şi promiteţi, cu AfD, o schimbare radicală în politica de migraţie. Bănuiesc că asta înseamnă că vreţi să-i trimiteţi pe români acasă. Eu sunt german, am emigrat în România acum 7 ani, deci sunt, ca să zic aşa, un român cu background de migrant, iar oamenii din Timişoara m-au ales de două ori primarul lor. Acum sunt, la fel ca dumneavoastră, preşedintele unui mare partid de opoziţie, deci ştiu câte ceva despre Germania, despre România şi despre cum se face politică ca lumea", a menţionat preşedintele USR în mesajul video de mai jos.

În comunicatul de pe Facebook, Dominic Fritz a mai subliniat că mesajul este și pentru cei de la AUR, care se prezintă drept suveraniști – "ăștia sunt prietenii voștri patrioți din Germania, pe care îi admirați" și îi susțineți necondiționat.

Dominic Fritz: "Cine pe cine exploatează, dragă doamnă Weidel?"

Liderul USR a mai declarat pe filmarea de mai sus că sute de mii de români muncesc "absolut normal" în Germania şi contribuie la sistemul de asigurări sociale prin plata taxelor şi a contribuţiilor.

"Mii de medici români trag din greu în clinicile germane, şi cine credeţi că le-a plătit pregătirea? Exact, contribuabilul român. Iar când alegătorii dumneavoastră, doamnă Weidel, vor avea nevoie de îngrijire, şansele sunt destul de mari ca de ei să aibă grijă o femeie din România. Iar copiii acestei femei rămân de cele mai multe ori în România, la bunici, care fac muncă de îngrijire neplătită, pentru ca îngrijitoarea părinţilor dumneavoastră să fie disponibilă 24 de ore din 24. Cine pe cine exploatează aici, dragă doamnă Weidel?", a adăugat Dominic Fritz, potrivit Agerpres.

Referindu-se la afirmaţia lui Alice Weidel privind creşterea de 20 de ori a cheltuielilor sociale în oraşul Magdeburg, până la trei milioane de euro anual, Dominic Fritz a susţinut că majorarea trebuie pusă în legătură cu faptul că numărul românilor a crescut de asemenea de 20 de ori în ultimii zece ani în acest oraş, iar marea majoritate dintre ei muncesc.

"Există abuzuri? Bineînţeles, aşa cum există abuzuri în toate sistemele sociale, şi putem discuta oricând despre portiţele din lege care trebuie închise. Dar ce vreţi dumneavoastră, dragă doamnă Weidel de la AfD, este să profitaţi de avantajele pe care libera circulaţie din UE le aduce Germaniei, fără să plătiţi un preţ de solidaritate pentru asta. Şi asta, dragă doamnă Weidel, e definiţia parazitismului", a mai adăugat acesta.

Dominic Fritz i-a reproşat liderului AfD că îi jigneşte pe români şi că recurge la un discurs menit să stârnească ostilitate faţă de migranţi, solicitându-i să îşi prezinte scuze.

"Orice român care trage ture de 10 ore într-un abator german, ca dumneavoastră să puteţi mânca duminica un şniţel ieftin, are mai multă decenţă decât dumneavoastră. Şi dacă tot am ajuns aici: acum două săptămâni aţi repetat narativul fals al lui Putin, că în România ar exista rachete cu capacitate nucleară la graniţă, îndreptate spre Rusia. Adevărul e că aici se află un scut defensiv, cu care România apără flancul estic al NATO. Şi astfel noi, pe care ne acuzaţi de jaf, vă apărăm aici şi fundul. Cu plăcere! Azi e o zi bună să vă cereţi scuze, doamnă Weidel", a spus el.

Totodată, preşedintele USR a adresat critici şi partidului AUR, reproşându-i că nu a reacţionat la declaraţiile liderului AfD.

"Ăştia sunt prietenii voştri patrioţi din Germania, pe care îi admiraţi şi pupaţi în fund. Ei jignesc românii din diaspora, voi tăceţi din gură. Eu nu voi tăcea, pentru că iubirea mea pentru România şi Europa e pe bune", a mai declarat Dominic Fritz.