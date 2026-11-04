Consilierul lui Nicușor Dan dezvăluie ce s-a discutat la Cotroceni cu numărul 2 din Pentagon. „Oferta va ajunge pe masa lui Trump”

3 minute de citit Publicat la 17:40 04 Noi 2026 Modificat la 17:46 04 Noi 2026

România a cerut suplimentarea prezenței militare americane pe teritoriul său și s-a oferit să suporte costurile suplimentare pentru trupele SUA. FOTO: Administratia Prezidentiala

Întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, de miercuri, de la Palatul Cotroceni, a avut loc în contextul revizuirii posturii militare a Statelor Unite în Europa și al redefinirii responsabilităților aliaților NATO. Vlad Ionescu, consilierul președintelui Nicușor Dan, a explicat pentru Antena 3 CNN care au fost principalele subiecte abordate în cadrul discuțiilor.

România a cerut suplimentarea prezenței militare americane pe teritoriul său și s-a oferit să suporte costurile suplimentare pentru trupele SUA.

Potrivit consilierului de stat, vizita oficialului american face parte dintr-un turneu european aflat în etapa finală a procesului de evaluare a prezenței militare americane pe continent.

„Vizita face parte din turneul subsecretarului Apărării, Elbridge Colby, în Europa, în cadrul fazei de finalizare a procesului de revizuire a posturii americane în Europa. Acest dialog l-am purtat în ultimele luni. Reprezentanții Administrației Prezidențiale au fost la Washington, consilierul prezidențial Lazurca, la Bruxelles, deci este un dialog constant pe care l-am avut cu partea americană pe tema revizuirii posturii și a rolului nostru aici. Avem de-a face cu o tranziție în Europa în ceea ce privește apărarea convențională, cu înțelegerea că europenii trebuie să își asume mai multă responsabilitate pe acest palier. SUA vor rămâne în sprijinul apărării convenționale și vor continua să ofere umbrela nucleară a NATO. Suntem, în această tranziție, parte a procesului NATO 3.0, prin care noi ne asumăm mai multe responsabilități, SUA continuând să ne sprijine”, a declarat Vlad Ionescu pentru Antena 3 CNN.

Discuțiile de la Cotroceni nu s-au limitat la numărul militarilor americani în România. Potrivit consilierului de stat, cele două părți au prezentat propriile evaluări privind apărarea Europei, iar perspectiva României include și dezvoltarea capabilităților militare și adoptarea unor noi strategii.

„A fost o discuție care a inclus prezentarea viziunii americane asupra apărării Europei și prezentarea propriei noastre viziuni. Este o viziune care include mai mult decât trupe propriu-zise. Include capabilități, noi strategii...”, a explicat Vlad Ionescu.

Ce costuri este pregătită România să își asume

Întrebat despre costurile pe care România ar urma să le suporte în contextul consolidării prezenței militare americane, consilierul de stat a explicat că discuția vizează un efort financiar mai amplu, care include investițiile în infrastructura militară de la Mihail Kogălniceanu și înzestrarea Armatei Române.

Acesta a precizat că nu este vorba doar despre cheltuielile asociate prezenței trupelor americane, ci despre o contribuție generală mai mare a României la efortul de apărare.

„Noi, când vorbim de costuri, vorbim de o anvelopă globală legată de ceea ce suntem capabili să susținem ca parte a investițiilor în baza de la Mihail Kogălniceanu, în dotarea propriei armate. Este vorba despre un cost general al efortului nostru, despre materializarea înțelegerii că noi trebuie să ne asumăm... Este vorba de o discuție privind angajamentul nostru sporit de a ne implica în cheltuielile de apărare”, a declarat Vlad Ionescu.

Trump va avea pe masă mai multe scenarii privind prezența militară americană în Europa

Decizia privind viitoarea postură militară a SUA în Europa va fi luată la Washington, după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, va analiza mai multe propuneri și scenarii. Acestea vor fi înaintate ulterior președintelui Donald Trump, care va avea libertatea de a alege una dintre variante.

România a transmis însă că, deși înțelege necesitatea asumării unei responsabilități mai mari de către statele europene, are în continuare nevoie de garanțiile de securitate oferite de Statele Unite:

„Există la partenerii americani un calendar în care i se va prezenta secretarului Apărării, Pete Hegseth, o serie de propuneri, de opțiuni. El urmează să le analizeze și să le pună pe masa președintelui Trump. Pe masa sa vor fi mai multe scenarii, nu va fi unul singur. El este liber să aleagă unul dintre scenarii. Noi am vrut să ne asigurăm că am transmis acest mesaj ferm părții americane, că am înțeles apelul pentru a ne crește contribuția la apărare, dar că avem în continuare nevoie de garanțiile SUA, noi, Europa, flancul estic”, a afirmat consilierul de stat.

De ce este importantă tranziția către o apărare europeană mai puternică

Un alt subiect abordat în discuțiile dintre oficialii români și americani a fost perioada de tranziție necesară pentru ca statele europene să își dezvolte propriile capacități de apărare. Vlad Ionescu a atras atenția că programul european SAFE va produce rezultate pe termen mediu și lung, nu imediat, ceea ce ridică problema modului în care va fi asigurată continuitatea securității în această perioadă.

„Problema programului SAFE este că va produce rezultate într-un orizont de timp care nu este cel scurt, ci cel mediu și lung. Întrebarea este cum asigurăm această tranziție, astfel încât să fie lină, graduală. Evident, și aceasta a fost evaluarea părții americane: cu cât Europa este mai puternică, cu atât Alianța este mai puternică și cu atât SUA sunt mai puternice.”