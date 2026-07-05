Nou val de proteste în Albania în „Revoluția Flamingo”. Zeci de mii de oameni în stradă, împotriva guvernului și familiei Trump

3 minute de citit Publicat la 22:38 05 Iul 2026 Modificat la 22:40 05 Iul 2026

Zeci de mii de oameni au umplu străzile din Tirana. Foto: Profimedia Images

Mii de albanezi au ieșit în stradă, duminică, pentru a-și arăta nemulțumirea față de politica guvernamentală de a da mână liberă familiei Trump să construiască o stațiune de vacanță într-o zonă protejată din sud-vestul țării, relatează Euronews.

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, la Tirana, duminică, protestând pentru a 35-a zi consecutivă față de planurile guvernului de a permite construcția unei stațiuni turistice cu legături cu familia Trump.

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Este probabil cea mai mare demonstrație de acest fel de când au început protestele, în mai, tot din cauza construcției unui hotel de lux cu legături cu Ivanka Trump, fiica actualului președinte SUA.

Familia Trump s-a înșurubat puternic în Albania, acolo unde Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump, îl consiliază pe președinte și negociază acorduri în numele lui.

Ce a început ca un protest de mediu s-a transformat rapid într-o revoltă antiguvernamentală.

Protestatarii acuză guvernul de corupție și cer demisia premierului Edi Rama, care a aprobat proiectul Trump-Kushner.

Protestatarii au botezat mișcarea de protest „Revoluția Flamingo Roz”. Mulți protestatari vin la demonstrații cu pancarte uriașe cu flamingo. Astăzi, ei au mers în marș spre clădirea parlamentului țării.

Protestatarii au adus un bust improvizat înfățișându-l pe Rama pe care l-au răsturnat apoi cu ajutorul unei sfori, într-o acțiune care aduce aminte răsturnarea emblematică a statuii dictatorului comunist Enver Hoxha, în 1991, la finalul „domniei” acestuia.

„Albania nu e de vânzare”

Sâmbătă seara, un grup numeros de protestatari s-a desprins din marșul principal și s-a îndreptat spre secția de poliție unde sunt ținuți 19 protestatari reținuți după ce au fost arestați la marșul de joi, desfășurat în apropierea clădirii parlamentului.

Manifestanții au spart geamurile secției, iar forțele de securitate au intervenit violent, folosind, potrivit relatărilor, gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru dispersarea mulțimii.

„Eliberați copiii!”, au strigat protestatarii.

Unii purtau pancarte cu mesajele „Albania nu e de vânzare” și „Abrogați legea privind ariile protejate”, cu referire la legislația care a permis guvernului să accelereze procedurile pentru construirea unor stațiuni turistice.

Incidentele violente contrastează cu caracterul în general pașnic al manifestațiilor organizate de la începutul mișcării, care au atras mii de cetățeni din întreaga țară.

Săptămâna trecută, grupuri numeroase de protestatari s-au adunat în fața parlamentului, încercând să îi împiedice pe parlamentari să intre în clădire.

Sute de manifestanți au trecut de cordonul de securitate format de poliție, iar agenții i-au împins înapoi, declanșând ciocniri care au dus la zeci de arestări.

Potrivit martorilor, poliția a folosit și atunci gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, în timp ce unii protestatari au aruncat cu ouă, pietre și alte obiecte în direcția forțelor de securitate.

Ulterior, autoritățile au anunțat că 15 polițiști au fost răniți, iar 25 de protestatari au fost reținuți în timpul confruntărilor.

Comitetul Helsinki din Albania, organizație pentru drepturile omului, și-a exprimat, sâmbătă, „îngrijorarea față de escaladarea situației”.

„Actele individuale de violență nu pot justifica folosirea disproporționată a forței”, a transmis organizația, condamnând utilizarea gazelor lacrimogene fără avertisment prealabil, loviturile de baston și agresiunile comise de polițiști împotriva protestatarilor. Comitetul a cerut o anchetă rapidă și independentă.

Mișcarea a fost numită „Revoluția Flamingo Roz”, după păsările migratoare care trec prin aria protejată unde este planificată construirea complexului turistic.

Protestatarii susțin că ansamblul hotelier de lux, estimat la 4,6 miliarde de dolari, echivalentul a 4,02 miliarde de euro, care urmează să fie construit într-o arie protejată de pe litoralul Adriaticii, amenință ecosistemul fragil al lagunei învecinate.

Investitorii vor să transforme insula nelocuită Sazan, fostă bază militară din perioada comunistă, într-o destinație turistică exclusivistă. Proiectul s-a lovit de opoziție puternică încă de la anunțarea sa, în 2024.

Cel mai recent val de proteste a izbucnit după ce, la sfârșitul lunii mai, pe plajele din apropiere au apărut garduri din sârmă ghimpată și excavatoare. Pentru mulți, acestea au fost semnul că îngrijorările lor sunt ignorate și că proiectul va merge înainte împotriva voinței lor.