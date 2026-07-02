„Se joacă cu focul”. Albania avertizată că își pune în pericol candidatura la UE dacă nu oprește proiectul lui Jared Kushner

Opoziția față de proiectul lui Kushner a declanșat un val fără precedent de proteste, cunoscut sub numele de „revoluția flamingo”. Foto: Profimedia Images

Eurodeputații au avertizat Albania că pune în pericol negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, dacă nu oprește construcția unui complex turistic de lux pe insula Sazan, dezvoltat de o companie deținută de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, relatează The Guardian.

Tineke Strik, eurodeputata olandeză care conduce o misiune de documentare a Parlamentului European în statul balcanic, a declarat că liderii Albaniei „se joacă cu focul” prin promovarea proiectului imobiliar în valoare de 1,4 miliarde de euro, despre care spune că ar provoca pagube majore unei porțiuni de coastă neatinse de dezvoltarea urbană.

„Revoluția flamingo” în Albania

Opoziția față de proiect a declanșat un val fără precedent de proteste, cunoscut sub numele de „revoluția flamingo”, pe fondul apelurilor tot mai numeroase pentru demisia premierului albanez, Edi Rama.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Strik a declarat:

„Dacă Rama este cu adevărat serios cu privire la ambițiile sale europene, ar trebui să renunțe la această direcție și să le spună celor din familia Trump: 'Îmi pare rău, dar Uniunea Europeană este prioritatea mea numărul unu.' În acest moment, ei pun în pericol un proces care este extrem de important pentru ei... se joacă cu focul.”

De la prăbușirea comunismului, în urmă cu mai bine de 30 de ani, nicio altă politică nu s-a bucurat de un sprijin atât de mare din partea cetățenilor albanezi precum aderarea la Uniunea Europeană: aproximativ 92% dintre aceștia susțin acest obiectiv.

Edi Rama, care a câștigat anul trecut un al patrulea mandat istoric de prim-ministru, a promis că va reuși să introducă Albania, care este una dintre cele mai sărace țări din Europa, în blocul comunitar până în 2030.

Încurajat de progresele realizate în negocierile de aderare, adesea complexe, Rama și-a propus ca procesul să fie finalizat până în decembrie 2027. Oficialii europeni au salutat acest termen autoimpus, deși l-au descris drept ambițios.

Acest calendar ar putea fi însă compromis dacă Rama insistă să continue proiectul susținut de Jared Kushner, care vizează dezvoltarea unor zone din sudul Albaniei ce au beneficiat anterior de statut protejat.

Kushner își dorește să construiască un mega-complex turistic pe insula Sazan, singura insulă a Albaniei, dar și dezvoltarea unei porțiuni de litoral virgin pe peninsula Zvërnec, aflată vizavi de insulă. El a descris proiectul drept un loc în care și-ar dori să își petreacă timpul alături de familie și prieteni.

Îngrijorat de amploarea proiectului și de protestele pe care le-a provocat, Parlamentul European și-a exprimat luna trecută opoziția în mod clar.

Printr-o rezoluție, eurodeputații nu doar că și-au exprimat sprijinul pentru protestatari, ci au cerut și oprirea imediată a lucrărilor de construcție în zonele protejate. Totodată, au solicitat abrogarea legislației care permite „capitaliștilor prădători” să obțină autorizații ca investitori strategici în regiuni considerate refugii pentru fauna sălbatică și zone cu o valoare ecologică unică.

La finalul unei vizite de patru zile, care a inclus deplasări în zonele vizate de dezvoltare, Strik a declarat:

„Dacă merg mai departe cu acest proiect, vor avea o problemă serioasă cu Uniunea Europeană în timpul negocierilor, în special în ceea ce privește Capitolul 27, unde trebuie să îndeplinească toate criteriile privind politica de mediu a UE. Construirea unui proiect imobiliar de asemenea amploare într-o zonă atât de fragilă reprezintă o amenințare uriașă.”

Eurodeputata a subliniat că lucrările deja efectuate pe peninsula Zvërnec, inclusiv defrișarea pădurilor, distrugerea dunelor antice și construirea unui drum pietruit de aproximativ șapte kilometri, au provocat daune considerabile și încalcă în mod evident directivele Uniunii Europene.

Albania avertizată că își pune în pericol candidatura la UE

Potrivit lui Strik, membrii delegației Parlamentului European au fost „încurajați și liniștiți de poporul albanez”, care a ieșit în stradă pentru a apăra valorile europene și pentru a cere asumarea responsabilității de către autorități.

În schimb, nu au fost la fel de impresionați de oficialii guvernamentali. Strik a invocat discuțiile purtate cu ministrul Mediului, Sofjan Jaupaj, care ar fi sugerat că lucrările vor continua până când Albania va fi obligată să respecte standardele Uniunii Europene.

Ea și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la acuzațiile de corupție care au însoțit emiterea autorizațiilor de construire și vânzarea terenurilor din zona Zvërnec. Oponenții proiectului au criticat lipsa de transparență și absența unei dezbateri publice reale.

„Am plecat de la întâlnirea de astăzi cu impresia că intenționează să continue acest proiect înainte de a fi obligați să se alinieze legislației UE, iar acest lucru, desigur, nu reprezintă o cooperare loială”, a spus ea.

„Nu pot spune acum: 'Mai putem provoca și alte daune, iar la sfârșitul anului viitor vom vedea unde ne aflăm.' Aceasta nu este calea corectă și vom solicita Comisiei Europene să urmărească foarte atent acest subiect în relația cu guvernul Albaniei.”

Albania beneficiază de un sprijin larg din partea eurodeputaților pentru candidatura sa la aderare, iar Tineke Strik, membră a grupului GreenLeft, a afirmat că susține pe deplin aderarea micului stat balcanic la Uniunea Europeană.

„Plec de aici cu sentimentul că poporul albanez își dorește cu adevărat să devină membru al Uniunii Europene. De fapt, oamenii simt deja că aparțin acestui spațiu”, a declarat ea.

Strik a adăugat că protestele zilnice nu mai sunt doar despre amenințările la adresa mediului, ci s-au transformat într-o mișcare mult mai amplă pentru apărarea statului de drept.

„Albanezii protestează în fiecare zi pentru că își doresc o democrație autentică, iar acest lucru îmi întărește încrederea atât în procesul de aderare, cât și în dorința lor de a deveni membri ai Uniunii Europene. Dar nu sunt deloc convinsă că guvernul Albaniei ia în serios preocupările cetățenilor săi, ale noastre și ale Comisiei Europene. Tocmai de aceea i-am cerut să își schimbe direcția și să își asculte propriul popor.”