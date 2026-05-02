Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre Autodromul Internațional din Miami, un circuit stradal mai rapid decât Monaco

4 minute de citit Publicat la 10:00 02 Mai 2026 Modificat la 10:05 02 Mai 2026

Formula 1 revine după o pauză de cinci săptămâni, pe circuitul din Miami pentru a patra etapă a sezonului. Miami s-a alăturat calendarului în 2022, Max Verstappen câștigând primul Mare Premiu și apoi reușind să aducă a doua victorie în 2023. Miami se mândrește cu o pistă stradală, cu pereți înalți, gata să surprindă chiar și cele mai mici greșeli. Astfel, circuitul este un test serios pentru abilitățile piloților dar, în comparație cu Monaco, este mult, mult mai rapid, scrie Formula 1.

Circuitul are o lungime totală de 5,412 km, cu 19 viraje pe parcursul a 57 de tururi. Distanța totală pe care piloții o parcurg în timpul cursei ajunge la 308,326 km. Cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit în 2023 de Max Verstappen, fiind cronometrat cu 1:29.708.

Când a avut loc primul Mare Premiu din Miami

Miami s-a alăturat calendarului în 2022, Max Verstappen câștigând primul Mare Premiu și apoi reușind să aducă a doua victorie în 2023. Însă ultimele două ediții au fost mai mult dedicate lui McLaren, Lando Norris câștigând faimosul său Mare Premiu pe această arenă în 2024, înainte ca Oscar Piastri, coechipierul său, să obțină victoria sezonul trecut.

Miami a mai găzduit un Sprint, anul acesta fiind a treia oară consecutiv când piloții vor „alerga” pe Autodromul Internațional din Miami.

Verstappen a câștigat ediția din 2023, iar Norris a fost victorios anul trecut, fiind o victorie memorabilă. Kimi Antonelli obținând pole position-ul la Sprint, primul său P1 pe grila de start, tânărul anunțându-se ca fiind o persoană de urmărit, o declarație pe care o face și mai clară după un început puternic în 2026.

Cum e să pilotezi pe acest circuit

Miami se mândrește cu o pistă stradală, cu pereți înalți, gata să surprindă chiar și cele mai mici greșeli. Astfel, este un test serios pentru abilitățile piloților dar, în comparație cu Monaco, este mult, mult mai rapid. Circuitul este mai asemănător cu Albert Park din Melbourne, dar pista din Miami șerpuiește în jurul emblematicului Hard Rock Stadium, cu 19 viraje de parcurs.

Există și trei linii drepte, în timp ce șicana din virajele 14-15 este un alt test pentru piloți, cu o abordare în urcare care apoi coboară la ieșire.

Acele linii drepte înseamnă că este important pentru piloți să fie atenți la frâne, cu oportunități de depășire în virajele 11 și 17. Pista a fost reasfaltată în 2023.

Și anul acesta, piloții nu vor avea prea mult timp să perfecționeze setările. Nu numai că vor trebui să reînvețe circuitul conform noilor reglementări, dar vor trebui să se obișnuiască și cu mașini puternic modernizate: toate acestea vor face ca această pistă să fie un test și mai dificil în 2026.

Fostul pilot de F1 Jolyon Palmer este un fan al circuitului din Miami, explicând mai detaliat ce provocare reprezintă acesta pentru grila de start.

„Miami este un fel de amestec între câteva evenimente de frânare puternică, pe care le întâlnești pe multe circuite moderne. Acestea sunt virajele 11 și 17, la capătul unor linii drepte foarte lungi, așa că trebuie să fii bun pe frâne. Evident, sunt oportunități de depășire, dar și zone în care poți face greșeli, bloca pistonul și rata un viraj.

Primul sector este o serie rapidă și amplă de viraje prin curbe în S și trebuie să-ți alegi linia de sosire, să fii atent la borduri, asta e important, iar dacă deviezi puțin de la linia de sosire, poți pierde aderența pe pistă. Virajul triplu la stânga, virajele 6-8, solicită foarte mult anvelopa față-dreapta și reprezintă o problemă deosebită în cursă, iar ieșirea este crucială, deoarece duce pe o linie dreaptă lungă”, a explicat el.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

Anul acesta nu există DRS, în schimb mașinile sunt echipate cu „Active Aero”, care le permite să aplatizeze atât aripile față, cât și pe cele spate în „Straight Mode”. Acest lucru reduce rezistența la înaintare, făcându-le mai eficiente în timpul rulării pe linii drepte.

Piloții nu trebuie să fie la mai puțin de o secundă de mașina din față pentru a-l utiliza, „Straight Mode” fiind disponibil în fiecare tur pe condiții de drum uscat, dar numai în anumite locuri.

Miami se mândrește cu trei linii drepte, așa că piloții vor putea să își îndrepte aripile după virajul 8 până la virajul 11, între virajele 16 și 17 și pe linia dreaptă de start-sosire până la virajul 1.

Fără DRS, șoferii au la dispoziție modul „Overtake” pe care îl pot utiliza atunci când se află la o secundă de mașina din față, în punctul de detectare. Acest lucru le permite șoferilor să reîncarce cu +0,5 MJ suplimentari și să genereze un profil de putere electrică suplimentar. În Miami, punctul de detectare se află între virajele 17 și 18, spre sfârșitul turului, ceea ce înseamnă că piloții pot folosi „Overtake” pe linia dreaptă de start-sosire în încercarea de a depăși mașina din față înainte sau în virajul 1. Cinci lucruri interesante despre Marele Premiu de la Miami Niciunul dintre cele patru Mari Premii organizate aici nu a fost câștigat din pole sau din prima linie

Valtteri Bottas se îndreaptă spre a 250-a sa cursă dacă ajunge pe grila de start duminică

Când Miami a intrat în calendar în 2022, a fost a 11-a altă destinație americană care a găzduit o cursă de F1

Miami este una dintre cele cinci piste din calendarul actual unde Lewis Hamilton nu a câștigat nicio cursă

Max Verstappen are cele mai multe victorii aici, cele mai multe podiumuri, cele mai multe pole position-uri și recordul pe tur