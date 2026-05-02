Formula 1: Lando Norris a câștigat Sprintul Marelui Premiu din Miami. Podiumul a fost completat de Oscar Piastri și Charles Leclerc

Publicat la 19:41 02 Mai 2026 Modificat la 19:45 02 Mai 2026

Pilotul celor de la McLaren și campionul mondial în exercițiu, Lando Norris, a câștigat sâmbătă Sprintul Marelui Premiu din Miami. Cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit de Max Verstappen: 1.32:201.

Pioltul Audi, Nico Hulkenberg, și cel Racing Bulls, Arvid Lindblad, nu au participat la cursă, din cauza unor probleme tehnice la monoposturi.

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a reuşit cel mai bun timp din singura şedinţă de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de la Miami, etapa a patra a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri, pe Miami International Autodrome, fiind cronometrat cu 1:29.310.

În calificările pentru Sprint, el a fost cronometrat cu 1:28.239 și a plecat de pe locul 4, terminând cursa pe podium (P3).

Astfel, piloții care au obținut puncte în Sprintul Marelui Premiu din Miami sunt:

Locul 1/2 - Lando Norris/Oscar Piastri

Locul 3/4 - Charles Leclerc/Kimi Antonelli

Locul 5/6 - George Russell/Max Verstappen

Locul 7/8 - Lewis Hamilton/Pierre Gasly

Locul 9/10 - Isack Hadjar/Franco Colapinto