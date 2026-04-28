Peter Magyar îi propune lui Volodimir Zelenski o întâlnire după învestirea sa în funcție pentru a discuta situația minorității maghiare

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, i-a propus preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, o întâlnire în vestul Ucrainei pentru a discuta despre drepturile minorităţii maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Peter Magyar a reuşit să-l înlăture de la putere pe Viktor Orban în urma alegerilor legislative din 12 aprilie, scrutin la care partidul său, Tisza, a obţinut o majoritate de 141 din cele 199 de mandate parlamentare, care-i va permite să anuleze reformele lui Orban criticate de UE pentru încălcarea statului de drept.

Deşi Magyar nu împărtăşeşte ostilitatea deschisă a lui Orban faţă de Ucraina, el se opune, la rândul său, aderării rapide a Ucrainei la UE şi afirmă că modul în care sunt respectate drepturile etnicilor maghiari din vestul Ucrainei va fi esenţial pentru reconstruirea relaţiilor dintre Ucraina şi Ungaria.

„Scopul întâlnirii este de a îmbunătăţi situaţia maghiarilor din Transcarpatia, astfel încât aceştia să poată rămâne în ţara lor”, a declarat Magyar după o discuţie cu Zoltan Babjak, primarul din Bereg, un oraş ucrainean situat în apropierea graniţei cu Ungaria şi unde etnicii maghiari sunt majoritari.

Sub conducerea lui Orban, Ungaria a avut tensiuni frecvente cu Ucraina în legătură cu ceea ce guvernul ungar a descris drept limitări ale drepturilor celor aproximativ 150.000 de etnici maghiari de a-şi folosi limba maternă.

Acum, viitorul lider ungar consideră că a sosit momentul ca Ucraina să restabilească toate drepturile culturale, lingvistice, administrative şi care privesc învăţământul superior pentru etnicii maghiari.

„Dacă putem soluţiona aceste probleme, aceasta cu siguranţă va deschide un nou capitol în relaţiile bilaterale ucraineano-ungare”, a promis Magyar, care va fi învestit prim-ministru pe 9 mai.

„Concesiile anunţate de guvernul ucrainean în domeniul educaţiei în 2025 sunt un pas înainte, dar nu sunt suficiente”, a atenţionat el, îndemnându-l pe Zelenski să facă ceea ce a numit un mare pas către valorile europene şi o libertate autentică.

Deşi a avut relaţii dificile cu Orban, Ucraina a reacţionat cu un optimism prudent în urma rezultatului alegerilor din Ungaria. Zelenski l-a felicitat pe Magyar pentru victoria sa şi i-a transmis că Ucraina este pregătită pentru „întâlniri şi o colaborare constructivă”.