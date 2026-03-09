Compania petrolieră de stat din Bahrain declară forță majoră, ca să se pună la adăpost după atacurile iraniene asupra rafinăriilor sale

Compania petrolieră de stat din Bahrain a declarat luni forță majoră pentru livrările sale, după ce un atac iranian a provocat un incendiu la rafinăria sa, scrie AP news.

Agenția oficială Bahrain News Agency a transmis anunțul privind forța majoră, o procedură juridică prin care o companie este scutită de obligațiile contractuale din cauza unor circumstanțe extraordinare.

Instituția a precizat că operațiunile companiei „au fost afectate de conflictul regional în curs din Orientul Mijlociu și de atacul recent asupra complexului său de rafinare”.

Totuși, compania a insistat că cererea locală poate fi în continuare acoperită.

Luni, un incendiu a izbucnit la o instalație petrolieră atacată în Fujairah, în Emiratele Arabe Unite, iar Arabia Saudită a anunțat că a interceptat mai multe drone care vizau câmpul petrolier Shaybah.

Între timp, Israelul a declarat că lansează noi lovituri aeriene asupra centrului Iranului.

Controlul strict exercitat de Iran asupra Strâmtorii Ormuz a făcut, de asemenea, ca petrolierele să evite aproape complet ruta maritimă dintre Golful Persic și Golful Oman, prin care este transportată o cincime din petrolul mondial. Cotația Brent, referința internațională, a urcat luni la peste 114 dolari pe baril, cu aproximativ 60% mai mult decât în momentul în care Israelul și Statele Unite au lansat primele atacuri asupra Iranului.

Pe măsură ce la nivel global au crescut îngrijorările privind efectele economice, președintele american Donald Trump a minimalizat saltul prețurilor, descriindu-l drept temporar. „Prețurile petrolului pe termen scurt, care vor scădea rapid după ce amenințarea nucleară iraniană va fi eliminată, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea SUA și a lumii”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Iranul a atacat Israelul și baze americane din regiune încă de la începutul războiului, însă a lansat și rachete și drone asupra infrastructurii energetice și de apă.

Arabia Saudită a reacționat dur la adresa Iranului după interceptarea unui atac cu drone asupra vastului câmp petrolier Shaybah, avertizând că Teheranul va fi „cel mai mare perdant” dacă va continua să lovească statele arabe. Ministerul saudit de Externe a afirmat că atacurile iraniene reprezintă „o nouă escaladare care va avea un impact grav asupra relațiilor, atât în prezent, cât și în viitor”.

Pe lângă atacurile asupra unor facilități energetice din Emiratele Arabe Unite, Iranul a lovit luni și Kuweitul, Qatarul și Bahrainul, unde a atacat o zonă rezidențială și a rănit 32 de persoane, inclusiv mai mulți copii, potrivit autorităților.

Bahrainul a acuzat, de asemenea, Iranul că a avariat una dintre uzinele sale de desalinizare, deși autoritatea pentru electricitate și apă a precizat că furnizarea serviciilor a rămas funcțională. Uzinele de desalinizare furnizează apă pentru milioane de locuitori ai regiunii și pentru mii de călători blocați, ceea ce amplifică temerile privind riscuri catastrofale în statele deșertice lipsite de resurse de apă.

În Irak, sistemele de apărare antiaeriană au doborât o dronă care ataca un complex militar american din interiorul Aeroportului Internațional din Bagdad, a declarat pentru AP o sursă din domeniul securității, sub protecția anonimatului, deoarece nu era autorizată să discute cu presa. Nu au fost raportate victime sau pagube, iar deocamdată nu este clar cine s-a aflat în spatele atacului, însă milițiile irakiene pro-iraniene au mai vizat în trecut această bază.

În altă parte, armata americană a anunțat că un militar a murit din cauza rănilor suferite într-un atac iranian asupra trupelor americane din Arabia Saudită, la 1 martie. Astfel, bilanțul militarilor americani uciși a ajuns la șapte.

Departamentul de Stat al SUA a ordonat luni dimineață personalului neesențial și familiilor tuturor angajaților să părăsească Arabia Saudită, după escaladarea atacurilor. Alte opt misiuni diplomatice americane au dispus plecarea tuturor angajaților, cu excepția personalului esențial: Bahrain, Irak, Iordania, Kuweit, Liban, Qatar, Emiratele Arabe Unite și consulatul din Karachi, Pakistan.