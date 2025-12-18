Rapperul Wiz Khalifa, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare, după ce a fumat marijuana pe scenă la "Beach, Please"

Wiz Khalifa a fost condamnat în România pentru consum de droguri. Foto: Getty Images

Rapperul american Wiz Khalifa, pe numele său real Thomaz Cameron Jibril, a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Constanța, la 9 luni de închisoare cu executare, după ce a fumat marijuana pe scenă la "Beach, Please", în 2024. Astfel, Instanța a admis apelul formulat de DIICOT și a înăsprit semnificativ pedeapsa dispusă anterior de Tribunalul Constanța, care îl condamnase pe artist la plata unei amenzi penale în cuantum de 3.600 de lei, echivalentul a 120 de zile-amendă, pentru aceeași infracțiune, conform Ziua de Constanţa.

UPDATE: Organizatorii festivalului "Beach, Please" au reacţionat după condamnarea primită de Wiz Khalifa.

"Respectăm deciziile instanțelor și nu comentăm sentințe judecătorești. Este o situație care ține exclusiv de artist și de legislația din România. Din partea noastră, mesajul rămâne același: nu încurajăm și nu susținem consumul de substanțe ilegale", au transmis organizatorii festivalului care are loc la Costineşti.

Ştirea iniţială

Așadar, Curtea de Apel Constanța a admis apelul DIICOT și a desființat, în parte, sentința atacată. Rejudecând cauza, magistrații au decis condamnarea inculpatului Thomaz Cameron Jibril la 9 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu, prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000.

"În baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 raportat la art. 396 alin. 1, 2 şi 10 CPP, condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, …. la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. În baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie”, este decizia dictată de Curtea de Apel Constanța.

Instanța a stabilit, de asemenea, că cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia, iar decizia este definitivă.

Wiz Khalifa a fost trimis în judecată în iulie 2024, după ce a fumat marijuana pe scenă în timpul unui concert susținut la festivalul „Beach, Please!” de la Costinești. Procurorii DIICOT au acuzat că artistul și-ar fi aprins o țigară cu canabis chiar pe scenă, în fața publicului.