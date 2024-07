Wiz Khalifa a fost arestat de polițiști chiar pe scena Festivalului „Beach, Please!” de la Costineşti

Wiz Khalifa a fost arestat. Sursa foto: Profimedia Images

Rapperul american Wiz Khalifa a fost ridicat sâmbătă noaptea de poliţişti, după ce şi-a aprins o ţigară cu canabis pe scenă, în timp ce susţinea un concert la Festivalul "Beach, Please!" de la Costineşti.





Wiz Khalifa a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru deţinere fără drept de droguri de risc. Rapperul american este cercetat în stare de libertate.



"La data de 14.07.2024, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat (cetăţean SUA), cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc. S-a reţinut faptul că acesta, pe parcursul unui recital susţinut în cadrul unui festival de muzică ce se desfăşoară în staţiunea Costineşti, judeţul Constanţa, a deţinut peste 18 grame canabis (drog de risc) şi a consumat (pe scenă) o altă cantitate de canabis sub forma unei ţigări artizanale. Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa", a anunţat duminică DIIICOT.



Incidentul vine în condiţiile în care cofondatorul festivalului, Andrei Şelaru (Selly), anunţa că la acest eveniment se va desfăşura o campanie antidrog, în parteneriat cu cele mai importante structuri ale MAI.



"Beach, Please!" este considerat cel mai mare festival urban din sud-estul Europei, unde au fost invitaţi peste 200 de artişti, printre care Travis Scott. Festivalul a debutat în anul 2022, pe plaja de la Costineşti, la iniţiativa lui Andrei Şelaru (Selly) şi Lucian Ştefan (Global) într-o variantă mult mai restrânsă, de doar 30.000 de participanţi. Audienţa festivalului aproape s-a triplat de la un an la altul. Aproximativ 80.000 de persoane au venit la cel mai mare festival urban de la malul mării în cea de-al doilea an, iar în 2024 s-a estimat participarea a peste 200.000.