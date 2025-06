Iranienii au început să dezgroape Fordo, situl nuclear bombardat de americani. Ce se vede în imaginile din satelit

Imagini din satelit au surprins echipe de muncitori, cu excavatoare, buldozere și alte vehicule, la instalația nucleară Fordo din Iran, la cinci zile după atacurile SUA, transmite nypost.com.

Mai mulți muncitori au fost surprinși în imagini în timp ce construiau drumuri de acces către instalație, care au fost vizate de atacurile SUA ca parte a conflictului Israelului cu Iranul. De asemenea, o activitate a camioanelor și vehiculelor în apropierea intrării în instalația militară subterană a fost înregistrată și cu 24 de ore înainte de atacuri.

Satellite imagery from today reveals activity at Iran's Fordow nuclear facility. Construction vehicles and equipment are visible near the impact holes from US airstrikes



The vehicles provide a visual scale for the size of the impact craters

Excavator can be around 50 ft in… pic.twitter.com/XmNt9eMDJI