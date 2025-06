Banca Mondială: deceniul 2020, cel mai slab pentru economia mondială din anii '60 încoace, din cauza tarifelor lui Trump

Donald Trump de Ziua Eliberării, anunțând noi tarife comerciale dure, care au produs un adevărat șoc pe piețele internaționale Foto: Getty Images

Banca Mondială și-a redus previziunile privind creșterea economiei mondiale, atribuind această evoluție sub așteptări războiului comercial declanșat de Donald Trump, și afirmă că anii 2020 vor reprezenta cel mai slab deceniu pentru economia globală din anii 1960 încoace, scrie The Guardian într-o amplă analiză. În raportul său semestrial privind perspectivele economice globale, instituția financiară cu sediul la Washington a redus estimarea creșterii PIB-ului global pentru acest an la 2,3%, de la 2,7% în ianuarie.

Banca Mondială și-a redus previziunile privind creșterea economiei mondiale, dând vina pe războiul comercial al lui Donald Trump și afirmă că anii 2020 vor fi cel mai slab deceniu pentru economia globală din anii 1960, scrie The Guardian. În raportul său semestrial privind perspectivele economice globale, instituția financiară cu sediul la Washington și-a redus previziunile privind creșterea PIB-ului global în acest an la 2,3%, față de 2,7% în ianuarie.

Aceasta ar fi cea mai lentă rată de creștere în afara recesiunilor înregistrate în timpul crizei financiare din 2008, a declarat Banca Mondială, subliniind costurile „discordiei internaționale, în special în ceea ce privește comerțul”.

Începând cu luna ianuarie, Trump a făcut o serie de anunțuri, impunând tarife vamale economiilor de top, precum și anumitor mărfuri, inclusiv oțelul.

Unele dintre acestea au fost ulterior anulate, dar tarifele sunt încă semnificativ mai mari decât înainte de venirea lui Trump la putere, iar incertitudinea cu privire la politica comercială rămâne la un nivel fără precedent, notează ziarul britanic.

Având în vederea revenirea timidă a creșterii economice globale așteptate pentru 2026, la numai 2,4%, banca a declarat că acest deceniu va fi probabil cel mai slab din anii 1960.

"Lumea în curs de dezvoltare nu se mai dezvoltă"

Economistul-șef al Băncii Mondiale, Indermit Gill, a declarat că deceniile de progres economic în țările în curs de dezvoltare s-au oprit aproape complet în ultimii ani, creșterea investițiilor și a comerțului încetinind, iar datoria acumulându-se.

„În afara Asiei, lumea în curs de dezvoltare devine o zonă fără dezvoltare”, a spus el. „Acest lucru se întâmplă de mai bine de un deceniu. Creșterea economică în economiile în curs de dezvoltare a scăzut treptat timp de trei decenii – de la 6% anual în anii 2000 la 5% în anii 2010 – la mai puțin de 4% în anii 2020.”

În raport, banca afirmă că „multe dintre forțele din spatele marelui miracol economic din ultimii 50 de ani – când PIB-ul pe cap de locuitor în țările în curs de dezvoltare s-a mărit de aproape patru ori și peste 1 miliard de oameni au scăpat de sărăcia extremă – s-au inversat”.

Banca îndeamnă guvernele să negocieze încetarea tensiunilor comerciale și solicită economiilor emergente și în curs de dezvoltare să își reconstruiască finanțele publice prin extinderea bazei de impozitare și să implementeze reforme, în speranța de a atrage investiții.

Previziunile se bazează pe ipoteza că Trump nu reintroduce tarifele

Previziunile Băncii Mondiale presupun că tarifele „reciproce” ridicate anunțate de Trump în „ziua eliberării” din aprilie nu vor fi reimpuse, odată cu încheierea „pauzei” de 90 de zile anunțate luna trecută.

Potrivit instituției, situația s-ar putea deteriora și mai mult dacă tarifele vor ajunge să fie mai mari decât se așteaptă, iar incertitudinea va continua. „Riscurile la adresa perspectivei globale rămân înclinate decisiv în jos”, se arată în comunicatul instituției.

„Creșterea ar putea fi mai mică dacă restricțiile comerciale escaladează sau dacă incertitudinea politică persistă, ceea ce ar putea duce, de asemenea, la o acumulare de stres financiar.”

Peste jumătate din țările cu venituri mici, în criză de datorii

Randamentele obligațiunilor suverane au crescut în multe economii importante în ultimele luni, pe fondul politicilor tarifare intermitente – precum și al anxietății cu privire la sustenabilitatea finanțelor publice ale SUA.

Se estimează că mai mult de jumătate dintre țările cu venituri mici se află fie în dificultate datorată, fie prezintă un risc ridicat de a o avea – situația fiind agravată de scăderea fluxurilor de ajutor. Regatul Unit și-a redus semnificativ bugetul de ajutor pentru a finanța creșterea cheltuielilor de apărare, iar ramura de dezvoltare a guvernului SUA, USAID, a fost aproape desființată.

În fața preocupărilor tot mai mari cu privire la îndatorare, activiștii împotriva sărăciei îndeamnă guvernele să adere la un nou proces de revizuire a datoriei suverane la Conferința Internațională privind Finanțarea Dezvoltării, care va avea loc la Sevilla la sfârșitul acestei luni.

Administrația Trump a declarat că susține Banca Mondială, care oferă sprijin financiar țărilor cu venituri mici, însă secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a avertizat că acestea nu ar trebui să se aștepte la „cecuri în alb pentru scheme de marketing cu multe cuvinte la modă, însoțite de angajamente care nu exprimă prea multă convingere față de reformă”, amintește The Guardian.