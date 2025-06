Nunta extravagantă de 3 zile a lui Jeff Bezos s-a încheiat cu o mega-petrecere în pijamale. Noi imagini spectaculoase din Veneția

Proaspăt căsătoriţi, fondatorul Amazon Jeff Bezos şi jurnalista Lauren Sanchez au participat, sâmbătă, la o ultimă noapte de petrecere, încununând o nuntă extravagantă de trei zile, plină de vedete, relatează presa internaţională.

Bezos, în vârstă de 61 de ani, şi Sanchez, în vârstă de 55 de ani, au făcut schimb de verighete vineri seara pe mica insulă San Giorgio, vizavi de Piaţa San Marco din Veneţia, pe muzica lui Matteo Bocelli, fiul tenorului italian Andrea Bocelli.

Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, regina Rania a Iordaniei, Oprah Winfrey, Kris Jenner şi Kim şi Khloe Kardashian, precum şi Ivanka Trump şi Jared Kushner s-au numărat printre celebrităţile prezente.

După mega-petrecerea de pe insulă, familia „Sanchezos”, așa cum au fost deja porecliți, s-a răsfățat cu o excursie la Veneția și un prânz la emblematicul Harry's Bar, rezervat în întregime lor.

Balul de seară de sâmbătă - care a încheiat sărbătorile pentru 200-250 de invitaţi, al căror cost este estimat la aproximativ 50 de milioane de dolari - a avut loc în Arsenale, un fost şantier naval medieval dintr-un cartier estic al oraşului.

Unii invitaţi au fost văzuţi părăsind hotelul Gritti Palace din centrul Veneţiei în pijamale, uneori sub halate colorate, înainte de a se îmbarca în bărci mici pentru a ajunge la petrecere.

Usher a a purtat un smoching albastru, iar în loc de un sacou tradiţional, el a avut un halat lung cu detalii albe.

Leonardo DiCaprio a purtat un set de pijamale burgundy, acoperit cu o jachetă neagră.

Bill Gates a abordat această temă într-o pijama Prada, în timp ce Oprah Winfrey şi Gayle King au optat pentru un look glamour.

Kim Kardashian, în schimb, a optat pentru o abordare mai senzuală a temei, având un corset, cu ciorapi transparenţi şi jartiere.

Bezos şi Sanchez au avut un stil mai sobru. El a purtat o cămaşă neagră şi un costum, în timp ce ea a purtat o rochie de culoare roz deschis. Ei s-au sărutat pe barcă în timp ce îi salutau pe cei din jurul lor.

