Ce au discutat Trump și Meloni la G7. Liderul american a acuzat-o pe șefa guvernului Italiei că "s-a schimbat" după războiul din Iran

1 minut de citit Publicat la 20:55 16 Iun 2026 Modificat la 20:55 16 Iun 2026

Meloni și Trump au discutat în privat la summitul G7. Foto: Getty Images

Premierul italian Giorgia Meloni și președintele Statelor Unite, Donald Trump, au avut "o întâlnire clarificatoare" în marja summitului G7 de la Evian, scrie Agerpres, care citează agenția italiană de știri ANSA.

Potrivit ANSA, cei doi lideri au avut "un schimb util de opinii" și vor exista și alte oportunități de dialog între ei pe parcursul summitului.

Sursele agenției italiene spun că Meloni a reiterat principiul conform căruia unitatea occidentală este "absolut necesară în acest moment de mare criză internațională" și că ambii lideri au căzut de acord asupra acestui lucru.

Prietenia dintre Trump și Meloni s-a stricat de când a început războiul din Iran

Georgia Meloni a avut o relație de prietenie cu Donald Trump, fiind singurul lider european invitat la ceremonia de preluare a celui de-al doilea mandat al liderului republican.

Aparent însă, această relație a durat până la declanșarea războiului americano-israelian împotriva Iranului.

Președintele Trump a acuzat Italia că nu este de ajutor și a spus că premierul Meloni s-a schimbat.

Acuzațiile au venit după ce guvernul de la Roma a refuzat SUA să folosească o bază aeriană din Sicilia pentru raiduri împotriva republicii islamice.

De asemenea, Georgia Meloni și-a atras furia lui Trump și prin faptul că l-a apărat papa Leon al XIV-lea.

Acesta fusese blamat de liderul de la Washington că este "slab în fața infracționalității" și "groaznic" în materie de politică externă.