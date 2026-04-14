Donald Trump o atacă dur pe prietena sa, Giorgia Meloni. ”Este inacceptabilă! Sunt șocat de ea!”. Regrete pentru Orban: ”Un om bun”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, într-un interviu pentru publicația italiană Corriere della Sera, că prim-ministra Giorgia Meloni „nu vrea să ajute SUA să scăpăm de armele nucleare”. Italia a refuzat să dea curs solicitării lui Trump de a participa la blocada din Strâmtoarea Ormuz și a refuzat și să permită avioanelor militare ale SUA să aterizeze la baza din Sicilia, în urmă cu două săptămâni.

În interviul care durează puțin peste șase minute, Donald Trump a criticat-o dur pe Giorgia Meloni, pe care el o numise „prietenă și mare lider care încearcă mereu să ajute”, într-un alt interviu acordat publicației Corriere della Sera, în urmă cu o lună. De altfel, alături de Viktor Orban, Meloni s-a plasat întotdeauna în rândul prietenilor lui Trump în interiorul UE.

„Nu mai este aceeași persoană, iar Italia nu va mai fi niciodată aceeași țară. Imigrația ucide Italia și întreaga Europă”, a mai spus Trump.

El a profitat de ocazie și l-a lăudat iar pe Viktor Orban, spunând că el „nu a lăsat imigranții să vină și să-i ruineze țara, așa cum a făcut Italia”.

„Vă place vouă, italienilor, faptul că prim-ministrul vostru nu face nimic pentru a obține petrol? Oamenilor le place de ea? Nu-mi pot imagina. Sunt șocat de ea. Am crezut că are curaj, dar m-am înșelat”, a spus Trump. „Spune pur și simplu că Italia nu vrea să se implice. Chiar dacă Italia își procură petrolul de acolo, chiar dacă America este foarte importantă pentru Italia, nu crede că Italia ar trebui să se implice. Crede că America ar trebui să facă treaba în locul ei”, a mai spus el.

Meloni l-a criticat pe Trump pentru declarațiile făcute împotriva Papei Leon, spunând că este „inacceptabil”. „Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca în aer Italia în două minute dacă ar avea ocazia”, a fost răspunsul lui Trump. Mai mult, republicanul a recunoscut că nu a vorbit cu ea luna trecută, pentru că „nu vrea să ne ajute cu NATO, nu vrea să ne ajute să scăpăm de armele nucleare”.

Trump repetă că Europa „se distruge pe dinăuntru” cu politicile sale de imigrație și energie. „Ei plătesc cele mai mari costuri energetice din lume și nici măcar nu sunt pregătiți să lupte pentru Strâmtoarea Ormuz, de unde o obțin. Se bazează pe Donald Trump să o mențină deschisă”, a spus el.

Când a fost întrebat dacă a cerut Italiei să folosească dragoare de mine în Strâmtoare, Trump a spus: „Le-am cerut să trimită tot ce vor, dar nu vor pentru că NATO este un tigru de hârtie”.

În ceea ce-l privește pe Papa Leon și apelul său la pace, Trump susține că Papa nu înțelege că Iranul reprezintă o amenințare nucleară. „Nu înțelege și nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă. Nu înțelege că 42.000 de protestatari au fost uciși în Iran luna trecută”, a spus Trump.

Când a fost întrebat dacă este dezamăgit de înfrângerea lui Orban, el a spus că „era un prieten de-al meu. Nu a fost alegerea mea, dar era prietenul meu, un om bun. A făcut o treabă bună în privința imigrației. Nu a lăsat oamenii să vină și să-i ruineze țara, așa cum a făcut Italia”. Anterior, prim-ministra italiană, Giorgia Meloni, a anunțat suspendarea acordului de cooperare în domeniul apărării dintre Italia și Israel, scrie The Guardian. „Având în vedere situația actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul”, a declarat Meloni, la un eveniment desfășurat la Verona, potrivit agenției italiene Ansa, fără a oferi alte detalii. Papa Leon al XIV-lea a afirmat marţi că "Dumnezeu, sfâşiat de războaie, nu este de partea agresorilor", într-o declaraţie percepută ca o nouă critică la adresa preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, şi a războiului pe care acesta îl poartă alături de Israel împotriva Iranului.