Italia a refuzat accesul bombardierelor SUA la baza NATO din Sicilia, deși avioanele se aflau deja în aer

Un avion F-16 decolează de la baza aeriană Sigonella din Sicilia. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Itaia a refuzat, zilele trecute, să permită mai multor avioane ale SUA să folosească baza aeriană NATO de la Sigonella, din Sicilia, informează agenția italiană de presă ANSA, care citează Il Corriere della Sera.

Refuzul a venit după ce planul de zbor al mai multor avioane americane, care se îndrepta spre Orientul Mijlociu, avea marcată o oprire la Sigonella.

Conform Il Corriere della Sera, aeronavele americane erau bombardiere.

Acest planul de zbor - cu oprirea la Sigonella - a fost comunicat părții italiene abia când avioanele erau deja în aer. În urma unor verificări suplimentare, s-a stabilit că respectivul zbor nu era unul de transport sau vreo cursă regulată - ambele variante acoperite de un acord existent între Italia și SUA.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a refuzat însă să acorde aeronavei americane permisiunea de a ateriza la baza aeriană, pe motiv că nu a fost solicitată (din partea americanilor) „niciun fel de autorizare formală” și că structurile de comandă ale armatei italiene nu au fost nici ele consultate.

Cu o zi în urmă, guvernul Spaniei a ordonat închiderea spaţiului său aerian pentru zborurile din SUA care participă la operaţiunea militară împotriva Iranului.

Spania a decis, de asemenea, interzicerea utilizării bazelor sale aeriene Rota şi Moron de către aeronavele americane şi nu autorizează aeronavele staţionate în ţări terţe europene să utilizeze spaţiul aerian spaniol, potrivit unei relatări publicate luni de ziarul El Pais şi confirmat pentru EFE de surse din domeniul apărării.

Închiderea spaţiului său aerian, care obligă avioanele militare să ocolească Spania, ţară membră a NATO, în drum spre ţintele lor din Orientul Mijlociu, nu include situaţii de urgenţă.

„Această decizie face parte din decizia deja luată de guvernul spaniol de a nu participa sau contribui la un război iniţiat unilateral şi împotriva dreptului internaţional”, a declarat ministrul economiei, Carlos Cuerpo, într-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser, când a fost întrebat dacă decizia de a închide spaţiul aerian al Spaniei ar putea înrăutăţi relaţiile cu Statele Unite.