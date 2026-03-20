Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”

Trump spune că a cerut ajutor în Strâmtoarea Ormuz doar ca să își testeze aliații. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat, vineri, un nou atac la adresa Alianței Nord-Atlantice, la puțin timp după ce a comunicat public că „reanalizează” participarea țării sale la NATO, ca urmare a refuzului celor mai mulți dintre membrii organizației de a se implica în războiul din Orientul Mijlociu.

„Fără SUA, NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran alimentat de arme nucleare.

Acum, acea luptă este CÂȘTIGATĂ militar, cu foarte puțin pericol pentru ei.

Se plâng de prețurile mari la petrol pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o simplă manevră militară care este singurul motiv pentru prețurile mari la petrol.

Atât de ușor de făcut pentru ei, cu atât de puțin risc. LAȘI, și NE VOM AMINTI!”, a scris Trump pe Truth Social, cu bine-cunoscutul său stil de a atrage atenția asupra cuvintelor-cheie scriindu-le cu majuscule.

Retorica anti-NATO a președintelui SUA a început din weekend-ul trecut, când a anticipat „un viitor foarte rău” pentru alianță dacă statele membre nu oferă sprijin în deblocarea Strâmtorii Ormuz, închisă de Iran drept represalii pentru loviturile americane și israeliene.

Miercuri, Trump a amenințat că Statele Unite ar putea renunța la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am 'termina' cu ce a mai rămas din Statul Terorist Iran și am lăsa țările care o folosesc, nu noi, răspunzătoare de așa-zisa Strâmtoare? Asta i-ar băga în priză, chiar rapid, pe unii dintre 'Aliații' noștri care nu reacționează", a scris el pe Truth Social la momentul respectiv.

Tot miercuri, într-o conferință de presă de la Casa Albă, liderul republican a fost întrebat dacă ia în calcul o eventuală retragere din NATO a SUA, drept răspuns la felul în care au reacționat aliații la cererile sale.

„Este cu siguranță ceva la care ar trebui să ne gândim. Nu am nevoie de Congres pentru această decizie", a răspuns el, nuanțându-și apoi poziția și recunoscând: "Nu am nimic în minte în acest moment, dar nu sunt tocmai încântat".

Presa internațională subliniază caracterul oscilant al mesajelor transmise de liderul de la Washington pe această temă.

Marți, el a apreciat că refuzul multor țări din NATO de a se alătura Statelor Unite este „o greșeală într-adevăr stupidă”, apoi a dat asigurări că americanii nu au nevoie de ajutor, după care a recunoscut că „un pic de ajutor” ar fi util pentru deminarea căii navigabile prin care tranzitează 20% din transporturile globale de hidrocarburi.

O retragere a SUA din NATO ar fi catastrofală, spune fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, a declarat la Antena 3 CNN că retragerea Statelor Unite din NATO, așa cum amenință Donald Trump, ar fi o catastrofă.

El a arătat însă că nu doar statele europene sunt avantajate de apartenența la această alianță, ci și Statele Unite, care au „beneficii strategice”.

„Ar fi, într-adevăr, o catastrofă (ieșirea SUA) din multe puncte de vedere, pentru că tratatul de la Washington, care stă la baza NATO, are ca stat depozitar Statele Unite. Deci, practic, inițiatorul și autorul acestui acestei înțelegeri fundamentale s-ar retrage și de aici ar apărea foarte multe probleme”, a explicat Diaconescu.

Fostul ministru a anticipat, însă, că liderii europeni vor reuși să vină cu o soluție prin care să nu se ajungă la retragerea americanilor din alianța militară, așa cum au reușit să-l facă pe liderul SUA să se răzgândească și în trecut.

Singura țară NATO și UE care s-a arătat deschisă la participarea militară în Strâmtoarea Ormuz

Ministrul Apărării din Estonia spune că este deschis la discuții cu Statele Unite pentru a oferi ajutorul țării sale în războiul contra Iranului, relatează Politico.

Într-un interviu difuzat marți, ministrul Hanno Pevkur a spus că se va întâlni cu oficiali americani, inclusiv cu consilierul adjunct pe probleme de Securitate Națională de la Casa Albă, Andy Baker, pentru a vorbi despre eventuala contribuție a acestui mic stat NATO și UE, cu o populație de circa 1,4 milioane de locuitori.

„Suntem gata să discutăm”, a declarat el, aceasta fiind primul semnal din partea unui oficial de rang înalt al unei țări europene care se arată dispus să întindă o mână de ajutor SUA în campania din Orientul Mijlociu.

Demnitarul a adăugat că nu a existat niciun apel specific pentru ajutor din partea guvernului american către guvernul de la Talinn.

El a invocat în schimb apelul mai larg al SUA față de aliații NATO.

„Când președintele (SUA) spune ceva de acest fel, atunci trebuie să fim deschiși, cel puțin, la o discuție pentru a înțelege ce putem face împreună pentru a rezolva situația”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, țara sa și-a ar putea împărtăși experiența în materie de de deminare, aceasta putând fi utilă în contextul informațiilor că Iranul minează Strâmtoarea Ormuz.

Ministrul eston a apreciat însă că „atunci când vorbim de un efort de deminare, trebuie să fie în vigoare și un armistițiu”.