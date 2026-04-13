Papa Leon răspunde atacurilor lui Trump: Voi continua să vorbesc. Nu îmi este frică

Papa Leon al XIV-lea. Foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea a răspuns luni criticilor lui Donald Trump: nu îi este frică de administrația americană și va continua să vorbească. „Nu voi intra în dezbatere”, a spus Suveranul Pontif la bordul avionului papal. „Cred în mesajul Evangheliei, ca om al păcii”, scrie CNN.

„Nu voi intra în dezbatere. Lucrurile pe care le spun nu sunt menite ca atacuri la adresa cuiva”, a declarat Papa Leon reporterilor, la bordul avionului papal. „Îi invit pe toți oamenii să caute căi de a construi punți de pace și reconciliere, de a găsi modalități de a evita războiul ori de câte ori este posibil”.

Suveranul Pontif a promis că va „continua ceea ce cred că este misiunea Bisericii în lumea de astăzi”.

„Nu îmi este frică de administrația Trump și nici să vorbesc răspicat despre mesajul Evangheliei – ceea ce cred că sunt aici să fac, ceea ce Biserica este aici să facă. Nu suntem politicieni, nu abordăm politica externă din aceeași perspectivă din care ar putea-o înțelege el. Dar eu cred în mesajul Evangheliei, ca om al păcii”, a declarat Papa Leon.